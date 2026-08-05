Mohamed Salah daha maça çıkmadan Victor Osimhen'i solladı!

Trabzonspor'un transferini resmen duyurduğu Mohamed Salah, Türkiye kariyerine kırılması güç bir rekorla başladı. Bordo-mavili kulübün kadrosuna kattığı Mısırlı süperstar, güncel ve kariyer zirvesi piyasa değeriyle Süper Lig tarihinin en tepe noktasına yerleşti.
Transfermarkt verilerine göre kariyerinde 150 milyon Euroluk piyasa değerine ulaşan Mohamed Salah, Süper Lig tarihinde forma giyen futbolcular arasında en yüksek rakama sahip isim oldu. Mısırlı yıldız, bu derecesiyle daha önce 120 milyon Euro ile zirvede yer alan Galatasaray'ın Nijeryalı golcüsü Victor Osimhen'i geride bırakarak listenin ilk sırasına kuruldu.
Transfermarkt verilerine göre Süper Lig tarihinde en yüksek piyasa değerine ulaşmış oyuncuların sıralaması şu şekilde oluştu:
Mohamed Salah – 150 milyon Euro
Victor Osimhen – 120 milyon Euro
N'Golo Kante – 100 milyon Euro
Mauro Icardi – 100 milyon Euro
Leroy Sane – 100 milyon Euro
Dele Alli – 100 milyon Euro
Marco Asensio – 90 milyon Euro
Arda Güler – 90 milyon Euro
Nicolas Pepe – 75 milyon Euro
Miralem Pjanic – 70 milyon Euro
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