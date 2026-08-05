SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Trabzonspor

Mohamed Salah daha maça çıkmadan Victor Osimhen'i solladı!

Trabzonspor'un kadrosuna katmak üzere görüşmelere başladığı Mısırlı yıldız Mohamed Salah, henüz sahaya çıkmadan tarihi bir rekora imza attı. Dünyaca ünlü futbolcu, ulaştığı piyasa değeriyle Süper Lig tarihinin en değerli oyuncusu unvanını ele geçirdi.

Mohamed Salah daha maça çıkmadan Victor Osimhen'i solladı!
Emre Şen

Trabzonspor'un transferini resmen duyurduğu Mohamed Salah, Türkiye kariyerine kırılması güç bir rekorla başladı. Bordo-mavili kulübün kadrosuna kattığı Mısırlı süperstar, güncel ve kariyer zirvesi piyasa değeriyle Süper Lig tarihinin en tepe noktasına yerleşti.

OSIMHEN'İ GERİDE BIRAKTI

Transfermarkt verilerine göre kariyerinde 150 milyon Euroluk piyasa değerine ulaşan Mohamed Salah, Süper Lig tarihinde forma giyen futbolcular arasında en yüksek rakama sahip isim oldu. Mısırlı yıldız, bu derecesiyle daha önce 120 milyon Euro ile zirvede yer alan Galatasaray'ın Nijeryalı golcüsü Victor Osimhen'i geride bırakarak listenin ilk sırasına kuruldu.

SÜPER LİG TARİHİNİN EN DEĞERLİ İSİMLERİ

Transfermarkt verilerine göre Süper Lig tarihinde en yüksek piyasa değerine ulaşmış oyuncuların sıralaması şu şekilde oluştu:

Mohamed Salah – 150 milyon Euro

Victor Osimhen – 120 milyon Euro

N'Golo Kante – 100 milyon Euro

Mauro Icardi – 100 milyon Euro

Leroy Sane – 100 milyon Euro

Dele Alli – 100 milyon Euro

Marco Asensio – 90 milyon Euro

Arda Güler – 90 milyon Euro

Nicolas Pepe – 75 milyon Euro

Miralem Pjanic – 70 milyon Euro

Yeni müşterilere özel %1,99 faizli 50.000 TL fırsatı

Yeni müşterilere özel %1,99 faizli 50.000 TL fırsatı

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Altay Bayındır beklenen imzayı attı! Yeni adresi şaşırttıAltay Bayındır beklenen imzayı attı! Yeni adresi şaşırttı
Beşiktaş'tan Mohamed Salah sonrası dev hamle!Beşiktaş'tan Mohamed Salah sonrası dev hamle!
Anahtar Kelimeler:
Trabzonspor galatasaray mohamed salah Victor Osimhen
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
ABD için tehlike çanları! Stoklar tükenmek üzere: 'En az 3 yıla ihtiyaç var'

ABD için tehlike çanları! Stoklar tükenmek üzere: 'En az 3 yıla ihtiyaç var'

Bugün Meclis'e geliyor! 12 maddelik teklifte neler var?

Bugün Meclis'e geliyor! 12 maddelik teklifte neler var?

Resmen açıklandı! Mohamed Salah Trabzonspor'da

Resmen açıklandı! Mohamed Salah Trabzonspor'da

Halef dizisinden ayrıldı! Yeni rolü için çarşafa girdi

Halef dizisinden ayrıldı! Yeni rolü için çarşafa girdi

Akaryakıta indirim geldi: Tabela bir kez daha değişti

Akaryakıta indirim geldi: Tabela bir kez daha değişti

Lüks araçlar tek tek satışa çıkacak! İhale takvimi netleşti

Lüks araçlar tek tek satışa çıkacak! İhale takvimi netleşti

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.