Mohamed Salah daha maça çıkmadan Victor Osimhen'i solladı!

Trabzonspor'un transferini resmen duyurduğu Mohamed Salah, Türkiye kariyerine kırılması güç bir rekorla başladı. Bordo-mavili kulübün kadrosuna kattığı Mısırlı süperstar, güncel ve kariyer zirvesi piyasa değeriyle Süper Lig tarihinin en tepe noktasına yerleşti.

OSIMHEN'İ GERİDE BIRAKTI

Transfermarkt verilerine göre kariyerinde 150 milyon Euroluk piyasa değerine ulaşan Mohamed Salah, Süper Lig tarihinde forma giyen futbolcular arasında en yüksek rakama sahip isim oldu. Mısırlı yıldız, bu derecesiyle daha önce 120 milyon Euro ile zirvede yer alan Galatasaray'ın Nijeryalı golcüsü Victor Osimhen'i geride bırakarak listenin ilk sırasına kuruldu.

SÜPER LİG TARİHİNİN EN DEĞERLİ İSİMLERİ

Transfermarkt verilerine göre Süper Lig tarihinde en yüksek piyasa değerine ulaşmış oyuncuların sıralaması şu şekilde oluştu:

Mohamed Salah – 150 milyon Euro

Victor Osimhen – 120 milyon Euro

N'Golo Kante – 100 milyon Euro

Mauro Icardi – 100 milyon Euro

Leroy Sane – 100 milyon Euro

Dele Alli – 100 milyon Euro

Marco Asensio – 90 milyon Euro

Arda Güler – 90 milyon Euro

Nicolas Pepe – 75 milyon Euro

Miralem Pjanic – 70 milyon Euro