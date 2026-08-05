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Mohamed Salah'ı karşılamaya gelen Galatasaraylı taraftarı pişman ettiler!

Trabzonspor'un yeni transferi Mohamed Salah'ı karşılamak için havalimanında toplanan kalabalıkta beklenmedik bir gerilim yaşandı. Mısırlı yıldızı görmeye Galatasaray formasıyla gelen bir futbolsever, bordo-mavili taraftarların sert tepkisiyle karşılaştı.

Mohamed Salah'ı karşılamaya gelen Galatasaraylı taraftarı pişman ettiler!
Emre Şen

Trabzonspor'un tarihi transferi Mohamed Salah'ın Türkiye'ye gelişi futbol kamuoyunda büyük heyecan yaratırken, karşılama sırasında havalimanında gergin anlar yaşandı. Mısırlı süperstarı karşılamak üzere coşkuyla toplanan kalabalığın arasında beklenmedik bir olay meydana geldi.

GALATASARAY FORMASINA TEPKİ

Mohamed Salah ı karşılamaya gelen Galatasaraylı taraftarı pişman ettiler! 1

Dünyaca ünlü futbolcuyu canlı gözle görmek için karşılama alanına gelen kalabalığın arasında Galatasaray forması giyen bir taraftar yer aldı. Bordo-mavili renklere gönül veren taraftarlar, karşılama alanında rakip takım formasıyla bulunan futbolsevere tepki gösterdi.

FORMASINI ÇIKARTTIRDILAR

Mohamed Salah ı karşılamaya gelen Galatasaraylı taraftarı pişman ettiler! 2

Sarı-kırmızılı formayla alanda bulunan futbolsevere yönelik tepkilerin büyümesiyle birlikte ortamda gerilim tırmandı. Trabzonsporlu taraftarların ısrarlı uyarıları ve tepkisi sonrasında, Galatasaraylı taraftar üzerindeki formayı çıkarmak zorunda kaldı. Yaşanan o anlar çevredeki vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı.

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Anahtar Kelimeler:
Trabzonspor galatasaray mohamed salah
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