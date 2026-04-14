Altay Bayındır, Beşiktaş ile anlaşma sağladı!

Bu sezon şampiyonluğa erken havlu atan Beşiktaş'ta yeni sezonun kadro planlaması şimdiden başladı. Sergen Yalçın ve Serkan Reçber önderliğinde transfer harekatına başlayan siyah-beyazlılar kaleci sorununu Altay Bayındır hamlesiyle çözdü.

ADA BASINI DUYURDU: ALTAY BAYINDIR İLE ANLAŞMA TAMAM!

İngiltere'nin yüksek tirajlı gazetelerinden Daily Mail'in haberine göre; Manchester United forması giyen Altay Bayındır, Beşiktaş ile sezon bitmeden anlaştı. Yedek kalmaktan mutsuz olan Altay Bayındır'ın siyah-beyazlılardan gelen teklifi düşünmeden kabul ettiği ifade edildi.

MANCHESTER UNITED ZORLUK ÇIKARMAYACAK

Transferin önündeki tek engel olan bonservis problemi de çözülmek üzere. Ada basını, Manchester United yönetiminin, 2027 yazında sözleşmesi bitecek olmasına rağmen Altay Bayındır'ın gidişine kesinlikle zorluk çıkarmayacağını vurguladı.