Altay Bayındır, Beşiktaş ile anlaşma sağladı!

Manchester United'da istediği forma şansını bulamayan Altay Bayındır, önümüzdeki sezon için Beşiktaş ile anlaşmaya vardı.

Emre Şen
TR Türkiye
Yaş: 28 / Pozisyon Kaleci
Oynadığı Takım: Manchester United
Bu sezon şampiyonluğa erken havlu atan Beşiktaş'ta yeni sezonun kadro planlaması şimdiden başladı. Sergen Yalçın ve Serkan Reçber önderliğinde transfer harekatına başlayan siyah-beyazlılar kaleci sorununu Altay Bayındır hamlesiyle çözdü.

ADA BASINI DUYURDU: ALTAY BAYINDIR İLE ANLAŞMA TAMAM!

İngiltere'nin yüksek tirajlı gazetelerinden Daily Mail'in haberine göre; Manchester United forması giyen Altay Bayındır, Beşiktaş ile sezon bitmeden anlaştı. Yedek kalmaktan mutsuz olan Altay Bayındır'ın siyah-beyazlılardan gelen teklifi düşünmeden kabul ettiği ifade edildi.

MANCHESTER UNITED ZORLUK ÇIKARMAYACAK

Transferin önündeki tek engel olan bonservis problemi de çözülmek üzere. Ada basını, Manchester United yönetiminin, 2027 yazında sözleşmesi bitecek olmasına rağmen Altay Bayındır'ın gidişine kesinlikle zorluk çıkarmayacağını vurguladı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Galatasaray maçı öncesi Volkan Demirel, Onyekuru'yu kadro dışı bıraktı!Galatasaray maçı öncesi Volkan Demirel, Onyekuru'yu kadro dışı bıraktı!
Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye tarihe geçecek transfer!Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye tarihe geçecek transfer!

En Çok Okunan Haberler
İran'dan yeni tehdit: "Savaş devam ederse..." ABD şimdi o ihtimali değerlendiriyor

İran'dan yeni tehdit: "Savaş devam ederse..." ABD şimdi o ihtimali değerlendiriyor

Lisede terör estirip intihar etti

Lisede terör estirip intihar etti

Galatasaray'da deprem etkisi geliyor! Kadro dışı kararı masada

Galatasaray'da deprem etkisi geliyor! Kadro dışı kararı masada

Engin Polat pavyona gitti! Dilan Polat çıldırdı

Engin Polat pavyona gitti! Dilan Polat çıldırdı

78 yıllık marka iflas etti!

78 yıllık marka iflas etti!

'Ekranı kapatıp...' Yatırımcıya uyarı 'Bu hafta görmüş olacağız'

'Ekranı kapatıp...' Yatırımcıya uyarı 'Bu hafta görmüş olacağız'

