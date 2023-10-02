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Altay Bayındır'dan 'Galatasaray'da forma giyer misin?' sorusuna olay cevap! 'O zaman geldiğinde...'

02.10.2023 23:38 | Son Güncelleme:
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Yaz transfer döneminde Fenerbahçe'den Manchester United'a transfer olan Altay Bayındır, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu ikinci hafta maçında Galatasaray ile oynayacakları maç öncesinde açıklamalarda bulundu. Milli file bekçisi, 'Bir gün Galatasaray'da forma giyer misin?' sorusuna verdiği cevapla dikkatleri üzerine çekti. İşte detaylar...

Fenerbahçe'ye 10 Temmuz 2019'da transfer olan ve forma giydiği 4 sezonda kaptanlığa kadar yükselen Altay Bayındır, bu yaz döneminde İngiltere Premier Lig devi Manchester United'a imza atmıştı. İngiliz ekibiyle çalışmalarını sürdüren milli file bekçisi, önemli açıklamalarda bulundu.

beIN Sports'a konuşan Bayındır; Fenerbahçe günleri, Jorge Jesus ve Galatasaray maçına dair dikkat çeken ifadeler kullandı.

İşte Altay Bayındır'ın sözleri;

"JESUS'UN SİSTEMİ FARKLIYDI"

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"Fenerbahçe'de çok değerli ve güzel şeyler yaşadım. 4 senede çok fazla değişkenlik gösteren bir hoca ortamı vardı. Yaklaşık 7-8 tane kaleci antrenörüyle çalıştım. Birine alıştığın zaman diğerine alışman zor oluyor. Bir hocanın başarılı olabilmesi için zaman ihtiyacı oluyor. Jorge Jesus'un farklı bir sistemi vardı. Biz oyuncular bu sisteme zaman zaman ayak uyduramadık. 4 senede 5-6 maç üst üste aynı stoperlerle oynamamışımdır. Bir kaleci için bu büyük dezavantaj."

"RAKİPLER SİSTEMİ ÇÖZDÜ"

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"Ben görev adamıyım. Şans geldiği sürece oynarım. Bir dönem stoper de oynadım. Nerede görev verilirse orada oynarım. Yeter ki sahada olayım. Kendi sistemi olan bir hoca takıma geldiğinde ilk başta rakipler kolay çözemiyor. Jorge Jesus'un kendi sistemi vardı. Dünya Kupası'na kadar bu sistemle oynadık. Rakipler artık bu sistemi çözdüler. Dünya Kupası sonrası bu sisteme devam edince biraz sıkıntı yaşadık. Sonrasında da zaten biraz daha sıkıntılı süreç yaşadık. Her şeye rağmen o sene bir kupa kazanmayı bildik. "

"GÜZEL BİR DUYGU OLACAK"

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"Galatasaray ile karşılaşacak olmak güzel ve değişik bir duygu. Kendi ülkenin takımıyla oynuyorsun. Onların buraya gelecek olması... Ben de onları misafirperver bir şekilde karşılayacağım. Benim için ülkemin takımı her zaman önemlidir ama sahaya çıktığımızda biz de kazanmak için oynayacağız. Buraya geldiklerinde onları en iyi şekilde ağırlayacak. Galatasaray camiasının da beni orada çok iyi karşılayacağına eminim. Galatasaray ile karşılaşmak benim için güzel bir his."

GALATASARAY'DA OYNAR MI?

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"Galatasaray'da forma giyer misin?"

"Fenerbahçe'nin yeri bende çok ayrı. Ancak sonuçta profesyonel oyuncularız. O zamanki süreç ne getirir bilmiyorum."

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