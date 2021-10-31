SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. Altay Bayındır'dan gelen haber sevenlerini üzdü

Altay Bayındır'dan gelen haber sevenlerini üzdü

31.10.2021 16:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konyaspor maçında omzundan sakatlanan Altay Bayındır'dan kara haber geldi. Başarılı file bekçisi sahalardan 3 ay uzak kalacak. Altay'ın sezonun ilk yarısında forma giyme ihtimali çok zayıf gözüküyor.

Altay Bayındır'dan gelen haber sevenlerini üzdü
Altay Bayındır

Altay Bayındır

TR Türkiye
Yaş: 23 / Pozisyon Kaleci
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Konyaspor maçını kaybeden Fenerbahçe, kilit isimlerini de sakatlığa kurban verdi. Enner Valencia ve Luiz Gustavo'nun 1 ay sahalardan uzak kalacağı belirtilirken, Altay Bayındır'dan gelen haber taraftarları yıktı.

3 AY YOK

d30c8f060d334acd85d4315ba180a663

Altay Bayındır'ın sahalardan 3 ay uzak kalacağı aktarıldı. Başarılı file bekçisi Galatasaray ve Beşiktaş derbilerinde forma giyemeyecek.

KALE BERKE'DE

spor-altay-bayindir-dan-gelen-haber-kahretti-devreyi-14497616_6264_m

Altay Bayındır'ın yokluğunda kaleyi Berke Özer koruyacak. Sarı-Lacivertli taraftarlar en az Altay kadar Berke Özer'e de güveniyor.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sembol haline gelmişti! Yeni trendSembol haline gelmişti! Yeni trend
Ekim fırsatı! Bu hediyeye herkes bayılacakEkim fırsatı! Bu hediyeye herkes bayılacak
En kötü oyunumuzu oynadıkEn kötü oyunumuzu oynadık
Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Futbol Kulübü Konyaspor Altay Bayındır
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Tatilciler akın etti! Otellerde boş yer kalmadı

Tatilciler akın etti! Otellerde boş yer kalmadı

Survivor şampiyonu Turabi Çamkıran'ın Cadılar Bayramı paylaşımı olay oldu

Survivor şampiyonu Turabi Çamkıran'ın Cadılar Bayramı paylaşımı olay oldu

Bu sezonki en iyi performansına imza attı

Bu sezonki en iyi performansına imza attı

Devre arasında çıkardı! Pochettino'dan Messi açıklaması

Devre arasında çıkardı! Pochettino'dan Messi açıklaması

Cüneyt Çakır'ın konuşmasını açıkladı

Cüneyt Çakır'ın konuşmasını açıkladı

Rossi, Pereira ile akraba mı?

Rossi, Pereira ile akraba mı?

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

2020 Aralık ayının en ucuz B sınıfı sıfır arabaları hangileri?

2020 Aralık ayının en ucuz B sınıfı sıfır arabaları hangileri?

Ülkede skandal! Görevine son verildi

Ülkede skandal! Görevine son verildi

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Skandal olay sonrası ilk açıklama geldi

Skandal olay sonrası ilk açıklama geldi

Prens Selman'dan rekor transfer

Prens Selman'dan rekor transfer

Fenerbahçe'de beklenen oldu! Ayrılık kararı

Fenerbahçe'de beklenen oldu! Ayrılık kararı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.