Altay Bayındır'dan maç sonu duygusal sözler: "Dün kuzenimi kaybettim..."

Süper Lig'de 17. haftanın son maçında Alanyaspor'u 2-1 mağlup eden Fenerbahçe, üst üste 3. maçından da galip ayrıldı ve 32 puanla 2. sıraya yükseldi. Yaptığı kurtarışlarla galibiyeti getiren isimlerin başında gelen Fenerbahçe'nin başarılı kalecisi Altay Bayındır, 90 dakika sonrası yayıncı kuruluşa konuştu.

Kuzeninin vefatı nedeniyle duygusal anlar yaşayan Altay, şu ifadeleri kullandı:

"Benim için çok zor bir maçtı. Duygu yoğunluğu yüksekti. Dün kuzenimi kaybettim, toprağa verdim. Beraber büyüdüğüm, çocukluğumu beraber geçirdiğim bir kuzenimdi. Kampa geç katılıp maça duygu yoğunluğu yüksek çıktım. Ailemin yanında olmalıydım.Galibiyet çok mutluluk verici. Bu galibiyeti kuzenime armağan ediyorum. Ruhu şad olsun. Golden sonraki sevincim kuzenim içindi. İnşallah mekanı cennet olur. Biz de umarım galibiyetlerimizi sürdürürüz."