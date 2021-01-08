SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. Altay Bayındır'dan maç sonu duygusal sözler: "Dün kuzenimi kaybettim..."

Altay Bayındır'dan maç sonu duygusal sözler: "Dün kuzenimi kaybettim..."

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 08.01.2021 18:41 | Son Güncelleme

Fenerbahçe'nin başarılı kalecisi Altay Bayındır, 2-1 galip geldikleri Alanyaspor maçının ardından açıklamalarda bulundu. Galibiyeti dün kaybettiği kuzenine armağan eden Altay, ''Dün beraber büyüdüğüm kuzenimi toprağa verdim. Bu galibiyeti kaybettiğim kuzenime armağan ediyorum, ruhu şad olsun." diye konuştu.

Altay Bayındır'dan maç sonu duygusal sözler: "Dün kuzenimi kaybettim..."

Süper Lig'de 17. haftanın son maçında Alanyaspor'u 2-1 mağlup eden Fenerbahçe, üst üste 3. maçından da galip ayrıldı ve 32 puanla 2. sıraya yükseldi. Yaptığı kurtarışlarla galibiyeti getiren isimlerin başında gelen Fenerbahçe'nin başarılı kalecisi Altay Bayındır, 90 dakika sonrası yayıncı kuruluşa konuştu.

Kuzeninin vefatı nedeniyle duygusal anlar yaşayan Altay, şu ifadeleri kullandı:

"Benim için çok zor bir maçtı. Duygu yoğunluğu yüksekti. Dün kuzenimi kaybettim, toprağa verdim. Beraber büyüdüğüm, çocukluğumu beraber geçirdiğim bir kuzenimdi. Kampa geç katılıp maça duygu yoğunluğu yüksek çıktım. Ailemin yanında olmalıydım.Galibiyet çok mutluluk verici. Bu galibiyeti kuzenime armağan ediyorum. Ruhu şad olsun. Golden sonraki sevincim kuzenim içindi. İnşallah mekanı cennet olur. Biz de umarım galibiyetlerimizi sürdürürüz."


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Duyan oraya akın ediyor! Baraj suları çekilince ortaya çıktı Duyan oraya akın ediyor! Baraj suları çekilince ortaya çıktı
Mesut Özil transferinin şartları belli olduMesut Özil transferinin şartları belli oldu
Naim Süleymanoğlu'nun hayatı...Naim Süleymanoğlu'nun hayatı...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
14 yaşındaki çocuk anne ve babasını öldürüp intihar etti!
14 yaşındaki çocuk anne ve babasını öldürüp intihar etti!
Kendisine kelepçe takıp çıplak halde döven kocasını öldürdü
Kendisine kelepçe takıp çıplak halde döven kocasını öldürdü
Mesut Özil transferinin şartları belli oldu
Mesut Özil transferinin şartları belli oldu
Mandzukic'e senelik 4 milyon Euro
Mandzukic'e senelik 4 milyon Euro
Transfer resmen açıklandı
Transfer resmen açıklandı
Bursaspor’un gözü Ozan Tufan transferinde
Bursaspor’un gözü Ozan Tufan transferinde
Takım
O
Av
P
Detayları Göster
İlginizi Çekebilir
2020 Aralık ayının en ucuz B sınıfı sıfır arabaları hangileri?
2020 Aralık ayının en ucuz B sınıfı sıfır arabaları hangileri?
Mesut Özil Fenerbahçe'de iddiası
Mesut Özil Fenerbahçe'de iddiası
Ünlü isimlerin ünlü çocukları
Ünlü isimlerin ünlü çocukları
Fenerbahçe'den Edin Visca bombası!
Fenerbahçe'den Edin Visca bombası!
Mehmet Demirkol'dan Rıdvan Dilmen'e ağır sözler
Mehmet Demirkol'dan Rıdvan Dilmen'e ağır sözler
Süper Lig devinden Hagi bombası!
Süper Lig devinden Hagi bombası!
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Altay Bayındır'dan maç sonu duygusal sözler: "Dün kuzenimi kaybettim..."
Cenazeden gelip maça çıktı! Duygusal açıklama...
Kemal Ademi, Kayserispor'a kiralanıyor!
F.bahçeli yıldız Kayserispor'a kiralanıyor!
Mesut Özil transferinin şartları belli oldu
Mesut Özil transferinin şartları belli oldu
Rıdvan Dilmen'in Fenerbahçe-Alanyaspor maçı yorumları
"Aman hocam onu sakın yapma!
Pelkas: "Fenerbahçe'yi çok seviyorum"
Fenerbahçe'yi çok seviyorum
Erol Bulut'tan Mesut Özil açıklaması
Erol Bulut'tan Mesut Özil açıklaması
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.