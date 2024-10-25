SPOR

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. Altay Bayındır'dan maç sonunda güldüren itiraf! "Az kalsın soyunma odasına giriyordum"

Altay Bayındır'dan maç sonunda güldüren itiraf! "Az kalsın soyunma odasına giriyordum"

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
25.10.2024 08:13
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manchester United’da forma giyen milli kaleci Altay Bayındır, kendisi için özel bir gün olduğunu söyleyerek, tarif edilemez duygular yaşadığını belirtti. Bayındır ayrıca İngiltere’de, Türkiye’yi temsil etmenin de gururunu yaşadığını ifade etti.

Altay Bayındır'dan maç sonunda güldüren itiraf! "Az kalsın soyunma odasına giriyordum"
Altay Bayındır

Altay Bayındır

TR Türkiye
Yaş: 26 / Pozisyon Kaleci
Oynadığı Takım: Manchester United
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

UEFA Avrupa Ligi 3. haftasında Fenerbahçe evinde karşılaştığı İngiliz ekibi Manchester United ile 1-1 berabere kaldı. Manchester United’da forma giyen milli kaleci Altay Bayındır, maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda buldu.

"EV SAHİBİ SOYUNMA ODASINA GİRİYORDUM"

GasBJqAW4AER8SW

Kendisi için özel bir gün olduğunu söyleyen Bayındır, "İyisiyle, kötüsüyle anılar biriktirdiğim camiama karşı oynadım. Girerken soyunma odasına, az kalsın ev sahibi soyunma odasına giriyordum. Tarif edilemez duygular. Ben de ülkemi temsil etmemin gururunu yaşıyorum. Daha fazla şans bulup inşallah her şey benim için daha iyi olur. Güzel bir maç oldu, beraberlikle bitti. Fenerbahçe’mize de en iyisini diliyorum. İnşallah herkes güzel bir sezon olur. İnşallah hayırlısı olsun" şeklinde konuştu.

"BU CAMİANIN BU TARAFTARIN HER ZAMAN DAHA İYİ ŞEYLER YAŞAMAYA İHTİYACI VAR"

GarPgpfWYAAK4bg

Fenerbahçe hakkında düşüncelerinin sorulması üzerine ise 26 yaşındaki file bekçisi, "İyi bir hocaya sahip. İyi oyunculara sahip. Daha iyi olacaktır diye ümit ediyorum. İnşallah daha iyi olur. Çünkü bu camianın bu taraftarın her zaman daha iyi şeyler yaşamaya ihtiyacı var. İnşallah en iyisi olur" diye cevap verdi.

Türkiye ile İngiltere arasındaki farklıların çok fazla olduğunu ifade eden Altay Bayındır, "Düşüncesel anlamında, baskı anlamında daha farklı. Buranın da tadı ayrı" dedi.

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Manchester United Altay Bayındır fenerbahçe
En Çok Okunan Haberler
Dikkat çeken kare! Adil Öksüz olduğu iddia edildi

Dikkat çeken kare! Adil Öksüz olduğu iddia edildi

Özel'den partililere: Bana bununla gelmeyin

Özel'den partililere: Bana bununla gelmeyin

Fenerbahçe salladı ama deviremedi!

Fenerbahçe salladı ama deviremedi!

Basın toplantısında tepkisini gizlemedi!

Basın toplantısında tepkisini gizlemedi!

Beşiktaş'tan müthiş başarı!

Beşiktaş'tan müthiş başarı!

Jose Mourinho'ya eski takımından şok!

Jose Mourinho'ya eski takımından şok!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Stanley, Merrell, Philips ve daha pek çok markanın fırsat ürünleri burada

Stanley, Merrell, Philips ve daha pek çok markanın fırsat ürünleri burada

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

TEMU'dan alıp ucuza getirebileceğiniz ürünler listesi

TEMU'dan alıp ucuza getirebileceğiniz ürünler listesi

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.