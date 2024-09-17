Altay Bayındır'dan Manchester United Teknik Direktörü Erik Ten Hag'a göndermeli sözler! ''Benim için yeterli değil...'' Serzenişte bulundu!

Fenerbahçe'de geçen 4 yılın ardından Premier Lig ekiplerinden Manchester United'ın yolunu tutan Milli kaleci Altay Bayındır, takımdaki durumu ve geleceği hakkında çarpıcı sözler sarf etti.

BİR SEZONDA BİR MAÇ

İngiliz devine geldiğinden beri sadece 1 maçta forma şansı bulabilen 26 yaşındaki kaleci isyan etti. Genç kaleci Geçtiğimiz sezon FA Kupası'nda Newport County'ye karşı alınan 4-2'lik galibiyette bir kez 11'de forma giymişti.

*İşte Milli kaleci Altay Bayındır'ın sözleri;

"OYNAMAK İSTİYORUM"

"Her zaman hazır olmam gerekiyor. Çok çalışıyorum. Eğer bir futbolcuysanız, şansın size ne zaman geleceğini bilemezsiniz ve hazır olmanız gerekir. Antrenmanlarda çok çalışıyorum ve oynamak istiyorum. Daha fazla şans bulmaya ihtiyacım var. Tabii ki bu bir futbolcu için çok önemli."

''NE DEMEK İSTEDİĞİMİ ANLIYOR MUSUNUZ?''

"Oynamak tabii ki önemli çünkü, oyunda kendinizi gösterirseniz. Herkes bunu görebilir. Tabii ki sıkı çalışmanız ve kendinizi antrenmanda göstermeniz gerekir. Ama bunlar iki farklı şey. Ne demek istediğimi anlıyor musunuz? Kendinizi oyunda ve sahada göstermeniz gerekir. Kendinizi maçta göstermek daha önemli çünkü maçta kendinizi gösterseniz herkes bunu görebilir. Elbette antrenmanda çok çalışmanız ve kendinizi göstermeniz gerekiyor. Ancak bu ikisi farklı şeyler. Kendinizi oyunda ve sahada göstermeniz gerekiyor."

"BENİM İÇİN YETERLİ DEĞİL"

"Geçen yıl pek şans bulamadım. Bu benim için yeterli değil. Antrenmanlarda çok çalışıyorum ve sadece oynamak istiyorum. Adım adım ilerliyorum. Her zaman hazır olmaya çalışıyorum ve şans bulduğumda kendimi göstereceğim."

"EĞER ŞANS BULURSAM..."

"Eğer şans bulursam hazır olacağım. Kaleye geçersem kendimi göstereceğim ve elimden gelenin en iyisini yapacağım"

"EURO 2024'TE O ENERJİYİ HİSSEDİYORDUK"

"EURO 2024'te herkes mutluydu ve oyunumuzdan keyif alıyordu. Almanya'da oynuyorduk, orada çok fazla Türk var. Zemine ayak bastığımızda evimizde oynuyormuş gibi hissediyorduk. Otelden stadyuma gidene kadar herkes bizi takip edip destekliyordu. O enerjinin geldiğini hissediyordunuz. Ailemin yanına gittiğimde herkes tebrik ediyordu. Sanırım bizim için iyi geçti diyebiliriz."