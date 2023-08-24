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Altay Bayındır dünya devine transfer oluyor! Bonservis bedeli belli oldu...

24.08.2023 11:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeni sezonda mutlak şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe, kaleci arayışında mutlu sona ulaştı. Livakovic ile her konuda anlaşan sarı-lacivertliler, Altay Bayındır'ın da takımdan ayrılmasına onay verdi. Bu hamlenin ardından Manchester United cephesi Altay Bayındır'ı sağlık kontrollerinden geçirdi.

Altay Bayındır

Altay Bayındır

TR Türkiye
Yaş: 25 / Pozisyon Kaleci
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Yeni sezonun başlamasına kısa bir süre kala özellikle kaleci konusunda arayışlarını hızlandıran Fenerbahçe, uzun süredir listesinde bulunan ve görüşmeler gerçekleştirdiği Dominik Livakovic transferinde mutlu sona ulaştı.

ALTAY BAYINDIR GİDİYOR

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Livakovic transferinin ardından forma şansı bulma ihtimali kalmayan Altay Bayındır, menajeriyle birlikte takım arayışlarına başlamıştı. Kısa süre içinde istediği teklifleri alan Altay Bayındır'a sevindiren haber İngiltere'den geldi. Manchester United cephesi Altay Bayındır transferini bitirdi.

SAĞLIK KONTROLLERİNDEN GEÇTİ

Manchester United için dün İngiltere'ye uçan Altay Bayındır, dünya devi için sağlık kontrollerinden geçti. Bir problemin çıkmaması halinde bu transfer resmen açıklanacak.

İŞTE BONSERVİS BEDELİ

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Manchester United'ın, Altay Bayındır için Fenerbahçe’ye 6 milyon euro serbest kalma bedelinin yanı sıra FIFA Dayanışma Katkı Payı da ödeyeceği ortaya çıktı. Bu transfer için sarı-lacivertlilerin kasasına girecek rakamın 7 milyon euro'yu bulacağı öğrenildi.

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