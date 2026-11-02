Fenerbahçe-Liverpool maçının hakemi belli oldu!

Şampiyonlar Ligi'ndeki kritik mücadele öncesinde açıklanan hakem kararı gündeme oturdu. Daha önce Türk takımlarının karşılaşmalarında da görev alan Clement Turpin ile ilgili dikkat çeken bir detay ortaya çıktı.

FENERBAHÇE-LIVERPOOL MAÇINI CLEMENT TURPIN YÖNETECEK

Fenerbahçe ile Liverpool arasında oynanacak Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında Fransız hakem Clement Turpin düdük çalacak. Deneyimli hakemin yardımcılıklarını yapacak isimler ve maçın diğer görevlileriyle ilgili detaylar da karşılaşma öncesinde netleşecek.

CLEMENT TURPIN'İN YÖNETTİĞİ TÜRK TAKIMLARININ MAÇLARI

Clement Turpin, kariyeri boyunca Türk takımlarının Avrupa kupalarındaki bazı önemli karşılaşmalarında görev aldı. Fransız hakemin yönettiği maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

30.09.2025: Galatasaray 1-0 Liverpool

24.10.2024: Fenerbahçe 1-1 Manchester United

16.08.2017: Başakşehir 1-2 Sevilla

10.03.2016: Fenerbahçe 1-0 Braga

12.12.2013: Lazio 0-0 Trabzonspor

FENERBAHÇE-LIVERPOOL MAÇI NE ZAMAN?

Fenerbahçe ile Liverpool, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin dördüncü haftasında 4 Kasım 2026 Çarşamba günü karşı karşıya gelecek. Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak mücadele saat 20.45'te başlayacak.