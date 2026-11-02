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Fenerbahçe-Liverpool maçının hakemi belli oldu!

Fenerbahçe, Devler Ligi'nin dördüncü haftasında İngiliz futbolunun güçlü ekiplerinden Liverpool'u ağırlamaya hazırlanıyor. Kritik karşılaşma öncesinde UEFA'nın hakem tercihi belli olurken, Fransız hakemin geçmişte yönettiği Türk takımlarının maçları da yeniden gündeme geldi.

Fenerbahçe-Liverpool maçının hakemi belli oldu!
Burak Kavuncu

Şampiyonlar Ligi'ndeki kritik mücadele öncesinde açıklanan hakem kararı gündeme oturdu. Daha önce Türk takımlarının karşılaşmalarında da görev alan Clement Turpin ile ilgili dikkat çeken bir detay ortaya çıktı.

FENERBAHÇE-LIVERPOOL MAÇINI CLEMENT TURPIN YÖNETECEK

Fenerbahçe-Liverpool maçının hakemi belli oldu! 1

Fenerbahçe ile Liverpool arasında oynanacak Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında Fransız hakem Clement Turpin düdük çalacak. Deneyimli hakemin yardımcılıklarını yapacak isimler ve maçın diğer görevlileriyle ilgili detaylar da karşılaşma öncesinde netleşecek.

CLEMENT TURPIN'İN YÖNETTİĞİ TÜRK TAKIMLARININ MAÇLARI

Fenerbahçe-Liverpool maçının hakemi belli oldu! 2

Clement Turpin, kariyeri boyunca Türk takımlarının Avrupa kupalarındaki bazı önemli karşılaşmalarında görev aldı. Fransız hakemin yönettiği maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

  • 30.09.2025: Galatasaray 1-0 Liverpool
  • 24.10.2024: Fenerbahçe 1-1 Manchester United
  • 16.08.2017: Başakşehir 1-2 Sevilla
  • 10.03.2016: Fenerbahçe 1-0 Braga
  • 12.12.2013: Lazio 0-0 Trabzonspor

FENERBAHÇE-LIVERPOOL MAÇI NE ZAMAN?

Fenerbahçe-Liverpool maçının hakemi belli oldu! 3

Fenerbahçe ile Liverpool, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin dördüncü haftasında 4 Kasım 2026 Çarşamba günü karşı karşıya gelecek. Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak mücadele saat 20.45'te başlayacak.

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Anahtar Kelimeler:
Hakem Liverpool fenerbahçe şampiyonlar ligi
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