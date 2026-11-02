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Rıdvan Dilmen'i şaşkına çeviren Okan Buruk hamlesi! "Pek görmedim böyle bir olay"

Fenerbahçe derbisinin ardından yoğun bir maç takvimine giren Galatasaray, sahadaki performansıyla beklentilerin üzerine çıktı. Sarı-kırmızılıların karşılaşmadaki oyununu ve teknik heyetin aldığı kararları değerlendiren Rıdvan Dilmen, özellikle maçın ikinci yarısında yaşanan bir gelişmeye dikkat çekti.

Rıdvan Dilmen'i şaşkına çeviren Okan Buruk hamlesi! "Pek görmedim böyle bir olay"
Burak Kavuncu

Galatasaray'ın farklı galibiyeti spor kamuoyunda geniş yankı uyandırırken Rıdvan Dilmen'in dikkat çektiği ayrıntı gündem oldu. Deneyimli yorumcu, Okan Buruk'un yaptığı tercihi değerlendirirken alışık olmadığı bir durumla karşılaştığını söyledi.

"GALATASARAY HALA MANUEL KULLANIYOR"

Rıdvan Dilmen i şaşkına çeviren Okan Buruk hamlesi! "Pek görmedim böyle bir olay" 1

TV8 ekranlarında konuşan Rıdvan Dilmen, Galatasaray'ın oyun anlayışını otomobil vitesleri üzerinden örneklendirdi. Sarı-kırmızılıların performansını istediği zaman yükselttiğini belirten Dilmen, şu ifadeleri kullandı:

"Artık günümüzde manuel araçlar kalmadı, otomatik araçlar var. Ben tam tersini düşünüyorum. Galatasaray manuel kullanıyor hâlâ. Vitesi var, 2, 3… 4'e çıktığı zaman böyle oluyorlar. 5'e çıktığı zaman bir seviye daha gidiyorlar. 5'i salıya saklıyorlar."

DERBİ SONRASI YORGUNLUK BEKLİYORDU

Rıdvan Dilmen i şaşkına çeviren Okan Buruk hamlesi! "Pek görmedim böyle bir olay" 2

Galatasaray'ın yoğun fikstürüne de değinen Dilmen, Fenerbahçe derbisinin ardından takımın fiziksel ve mental açıdan zorlanabileceğini düşündüğünü ancak sahada farklı bir görüntüyle karşılaştığını söyledi.

Deneyimli yorumcu, sarı-kırmızılıların maça yüksek konsantrasyonla başladığını vurgulayarak, "Pazartesi gecesi 11'de bitti maç. Çok iyi ve yorucu bir maç oynadı. Salı akşamı oldu, çarşamba rejenerasyon, perşembe seyahat. Biraz zorlanırlar diye düşünüyordum mental ve fizik olarak. Fakat o kadar yine konsantrasyonları yüksekti ki 4'le başladılar direkt. 4'le başlayıp skoru da alınca rölantiye aldılar." dedi.

OKAN BURUK'UN 5 OYUNCULUK HAMLESİNE ŞAŞIRDI

Rıdvan Dilmen i şaşkına çeviren Okan Buruk hamlesi! "Pek görmedim böyle bir olay" 3

Rıdvan Dilmen'in en çok üzerinde durduğu konu ise Okan Buruk'un maçın 65. dakikasında aynı anda beş oyuncu değişikliği yapması oldu. Bu tercihi alışılmışın dışında bulduğunu belirten Dilmen, teknik direktörün kadro yönetimine övgüde bulundu.

Dilmen, "Lüksü görebiliyor musun? 5 kişi birden değiştirdin 65. dakikada, ben pek görmedim böyle bir olay. Bu tamamen Okan Buruk ve talebelerinin kendi becerisi. 4 yapıyorlar maçı sonra da önünde oynayacağı maçın hazırlığına başlıyor. Giren oyuncular da çok oynamayan oyuncular olmasına rağmen topu yine vermediler." ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Okan Buruk Rıdvan Dilmen galatasaray
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Okuyucu Yorumları 1 yorum
gs bu topu oynuyor kardeşim,yine şampiyonluğun en büyük adayı
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