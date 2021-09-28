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Altay Bayındır: Fenerbahçe demek, aile demek

28.09.2021 17:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe'nin genç kalecisi Altay Bayındır açıklamalarda bulundu.

Altay Bayındır: Fenerbahçe demek, aile demek

Fenerbahçe'nin genç file bekçisi Altay Bayındır, kulübün hazırladığı videoda taraftarların sorularına yanıt verdi.

"Bugünkü Altay Bayındır, 15 yaşındaki Altay Bayındır'a ne söylerdi?" şeklindeki soruya yanıt veren Altay, "Sen sen ol, doğru bildiğin, doğru olduğuna inandığın yoldan asla şaşma, seni şaşırtmaya çalışanlar olur, her şeyi söylerler, kulağını tıka, sonuna kadar devam et, bunu söylerdim sadece." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'nin bir aile olduğunu vurgulayan 23 yaşındaki kaleci, "Büyük camiaların en büyük gücü birlik beraberliktir. Ne olursa olsun, kazansak da kaybetsek de sonuna kadar! Hepimiz sabırsızız ama bir maç kaybettiğinde ya da berabere kaldığında, birçok şeyi bitmiş gibi ya da bir maç kazandığımızda birçok şeyi kazanmış moduna girmeden, ana odaklı, ciddi, yaptığı işi, ne yapması gerektiğini bilen bir şekilde... Hem taraftar, hem futbolcu boyutunda konuşuyorum. Taraftarların desteği futbolcular için çok önemli, sonuçta futbolcular da robot değil, bizler de insanız, duygu, düşüncelerimiz, hissiyatlarımız var, genç oyuncular da var burada. Fenerbahçe demek aile demek. Bu camianın en büyük temel taşı birlikteliktir. Bu birlikteliği koruduğumuz takdirde başarılar daima bizim peşimizden gelecektir." diye konuştu.

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Fenerbahçe Futbol Kulübü Altay Bayındır
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