Altay Bayındır, Fenerbahçe yönetimini hayrete düşürdü! 1 Ocak itibarıyla istediği takıma imza atabilecek...

Fenerbahçe'de sözleşmesi sezon sonunda sona erecek Altay Bayındır için sayılı günler kaldı. 1 Ocak itibarıyla istediği takımla görüşme özgürlüğüne erişebilecek yıldız oyuncu, sarı-lacivertlilerin teklifini reddetti.

İSTEDİĞİ TAKIMA BEDAVAYA GİDEBİLİR

Sözleşmesi sezon sonunda bitecek Altay Bayındır, 1 Ocak itibarıyla istediği takımla görüşebilecek. Mukavelesinin bitimine 6 ay kalan her oyuncu, istediği her takımla oturup imza atabiliyor. Yani, Altay Bayındır, yılbaşının ardından Fenerbahçe ile anlaşamaması durumunda istediği takıma bedava imza atabilecek.

FENERBAHÇE'NİN TEKLİFİNİ REDDETTİ

Yıllık 5 milyon lira kazanan Altay'a yönetim, 16 milyon TL garanti ücret önerdi. Bu teklifi çok düşük bulan yıldız oyuncu, Fenerbahçe'den bonuslar hariç 25 milyon TL istedi. Sarı-lacivertli yönetim bu teklifi duyar duymaz masadan kalktı ve şimdilik anlaşma sağlanamadı.



