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Altay Bayındır, Fenerbahçe yönetimini hayrete düşürdü! 1 Ocak itibarıyla istediği takıma imza atabilecek...

21.12.2022 11:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe'de sözleşmesi sezon sonunda bitecek Altay Bayındır'ın sarı-lacivertli kulüpten istekleri yönetimi çileden çıkarttı. Yeni sözleşme görüşmesi yapmak için masaya oturan iki taraf kısa süre içinde masadan kalktı ve şimdilik anlaşma sağlayamadı.

Altay Bayındır, Fenerbahçe yönetimini hayrete düşürdü! 1 Ocak itibarıyla istediği takıma imza atabilecek...
Altay Bayındır

Altay Bayındır

TR Türkiye
Yaş: 24 / Pozisyon Kaleci
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Fenerbahçe'de sözleşmesi sezon sonunda sona erecek Altay Bayındır için sayılı günler kaldı. 1 Ocak itibarıyla istediği takımla görüşme özgürlüğüne erişebilecek yıldız oyuncu, sarı-lacivertlilerin teklifini reddetti.

İSTEDİĞİ TAKIMA BEDAVAYA GİDEBİLİR

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Sözleşmesi sezon sonunda bitecek Altay Bayındır, 1 Ocak itibarıyla istediği takımla görüşebilecek. Mukavelesinin bitimine 6 ay kalan her oyuncu, istediği her takımla oturup imza atabiliyor. Yani, Altay Bayındır, yılbaşının ardından Fenerbahçe ile anlaşamaması durumunda istediği takıma bedava imza atabilecek.

FENERBAHÇE'NİN TEKLİFİNİ REDDETTİ

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Yıllık 5 milyon lira kazanan Altay'a yönetim, 16 milyon TL garanti ücret önerdi. Bu teklifi çok düşük bulan yıldız oyuncu, Fenerbahçe'den bonuslar hariç 25 milyon TL istedi. Sarı-lacivertli yönetim bu teklifi duyar duymaz masadan kalktı ve şimdilik anlaşma sağlanamadı.


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Altay Bayındır fenerbahçe

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