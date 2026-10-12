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İtalya'da maç sonu kriz! Teknik direktörler birbirine girdi: 'Tokatlarım seni'

İtalya Serie A'da Cagliari ile Juventus arasında oynanan karşılaşma 1-1 sona ererken maçın ardından yaşananlar gündeme damga vurdu. Mücadelenin bitiş düdüğüyle birlikte iki takımın teknik direktörü Luciano Spalletti ve Fabio Pisacane arasında sözlü tartışma çıktı.

İtalya'da maç sonu kriz! Teknik direktörler birbirine girdi: 'Tokatlarım seni'
Burak Kavuncu

Cagliari-Juventus karşılaşmasının ardından iki takımın teknik direktörü Luciano Spalletti ile Fabio Pisacane arasında gerginlik yaşandı. İtalyan basınında yer alan dudak okuma analizine göre Spalletti'nin rakibine "Tokatlarım seni!" dediği öne sürüldü.

CAGLIARI-JUVENTUS MAÇI 1-1 SONA ERDİ

İtalya da maç sonu kriz! Teknik direktörler birbirine girdi: Tokatlarım seni 1

Serie A'nın 6. haftasında Cagliari, sahasında Juventus'u konuk etti. Ev sahibi ekip, 20. dakikada Daniel Maldini'nin kaydettiği golle öne geçerken Juventus, 81. dakikada Kolo Muani'nin golüyle skora denge getirdi.

Karşılaşmada başka gol olmayınca iki takım sahadan birer puanla ayrıldı. Ancak maçın ardından yaşanan gerginlik, karşılaşmanın önüne geçti.

SPALLETTI İLE PISACANE ARASINDA GERGİNLİK

İtalya da maç sonu kriz! Teknik direktörler birbirine girdi: Tokatlarım seni 2

Karşılaşmanın bitiş düdüğünün ardından Juventus Teknik Direktörü Luciano Spalletti ile Cagliari Teknik Direktörü Fabio Pisacane arasında tartışma yaşandı. İkilinin birbirine yaklaşmasıyla gerginlik daha da arttı.

DAZN'ın görüntüler üzerinden yaptığı dudak okuma analizine göre Spalletti'nin, rakibine zaman geçirdiği yönünde eleştiride bulunarak "Zaman geçirmekte de iyisiniz" dediği öne sürüldü.

"TOKATLARIM SENİ!" SÖZLERİ GÜNDEM OLDU

İtalya da maç sonu kriz! Teknik direktörler birbirine girdi: Tokatlarım seni 3

Dudak okuma analizine göre iki teknik adam arasındaki diyalog, karşılıklı sözlerle devam etti. Spalletti'nin "Ne yapıyorsun?" sorusuna Pisacane'nin "Hayır, sen ne yapıyorsun?" yanıtını verdiği belirtildi.

Aynı analize göre Juventus Teknik Direktörü Spalletti, tartışmanın ilerleyen anlarında rakibine yönelik "Tokatlarım seni!" ifadesini kullandı. Maçın ardından yaşanan bu gerginlik, İtalyan futbol gündeminde dikkat çekti.

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Anahtar Kelimeler:
Cagliari Calcio Juventus Luciano Spalletti
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