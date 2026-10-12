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Serdar Ali Çelikler'den Emre Belözoğlu'na sert sözler! "İyi hoca değilsin deyince kızıyorsun"

Galatasaray'ın Emre Belözoğlu'nun takımı Kasımpaşa'ya karşı aldığı farklı galibiyetin ardından teknik direktörün tercihleri tartışma konusu oldu. Gazeteci Serdar Ali Çelikler, rakibin 10 kişi kalmasına rağmen savunmada yaşanan hataları eleştirerek Belözoğlu'nun teknik direktörlüğünü hedef alan açıklamalar yaptı.

Serdar Ali Çelikler'den Emre Belözoğlu'na sert sözler! "İyi hoca değilsin deyince kızıyorsun"
Burak Kavuncu

Serdar Ali Çelikler, Galatasaray karşısında alınan farklı mağlubiyetin ardından Emre Belözoğlu'nu eleştirdi. Deneyimli yorumcu, sarı-kırmızılıların 10 kişi kalmasına rağmen bulduğu gollere dikkat çekerken Selçuk İnan üzerinden de çarpıcı bir değerlendirmede bulundu.

"İYİ HOCA DEĞİLSİN..."

Serdar Ali Çelikler den Emre Belözoğlu na sert sözler! "İyi hoca değilsin deyince kızıyorsun" 1

Serdar Ali Çelikler, Emre Belözoğlu'nun Galatasaray karşısındaki oyun planını ve savunma organizasyonunu eleştirdi. Rakip takımın 10 kişi kalmasına rağmen gol yollarında etkili olmasına dikkat çeken yorumcu, şu ifadeleri kullandı:

"Emre Belözoğlu sana söylüyorum: Rakip 10 kişiyken sol bek orta yapıyor, sağ bek gol atıyor ya. Rakip 10 kişiyken stoper Lemina verkaçla gol attı ya 10 kişiyle. Böyle bir şey olur mu?"

Belözoğlu'nun eleştirilere tepki göstermesine de değinen Çelikler, "Ondan sonra sen iyi hoca değilsin deyince kızıyorsun. Kızma baba değilsin" sözleriyle değerlendirmesini sürdürdü.

"SELÇUK İNAN'IN TAKIMI OLSA PUAN KAYBIYDI"

Serdar Ali Çelikler den Emre Belözoğlu na sert sözler! "İyi hoca değilsin deyince kızıyorsun" 2

Serdar Ali Çelikler, Galatasaray karşısındaki maçın teknik direktör tercihi üzerinden de değerlendirilmesi gerektiğini savundu. Deneyimli yorumcu, Emre Belözoğlu yerine Selçuk İnan'ın takımın başında olması durumunda karşılaşmanın farklı sonuçlanabileceğini iddia etti.

Çelikler, "İddia ediyorum Galatasaray maçında Emre Belözoğlu yerine Selçuk İnan'ın bir takımı olsa o maç puan kaybıydı" ifadelerini kullandı.

EMRE BELÖZOĞLU'NDAN MAÇ SONU İTİRAFI

Serdar Ali Çelikler den Emre Belözoğlu na sert sözler! "İyi hoca değilsin deyince kızıyorsun" 3

Emre Belözoğlu ise karşılaşmanın ardından beIN Sports'a yaptığı açıklamada, kırmızı kart sonrası gelen golün kendilerini yanılttığını ve yaptığı hamlelerin oyunu olumsuz etkilediğini söyledi.

Deneyimli teknik adam, "Kırmızı karttan sonra hemen golü bulmamız, bizim için mükemmel bir gecenin başlangıcı gibi göründü. Orada hamle yaptık. Bu benim hatam. Hamle yaptıkça, her değişiklikte oyun çok daha geriye gitti. Bu benim görüşüm" dedi.

Oyuncularına da değerlendirmelerini aktardığını belirten Belözoğlu, savunmada yaşanan pozisyona dikkat çekerek, "4 oyuncumuz ceza sahası içindeyken gol yedik. Ancak bu takım gelişecek. Bu oyuncularla yola çıktık. Maliyetini biliyorduk. Oyuncularıma da kızmak istemiyorum" ifadelerini kullandı.

"ÇOK ACI BİR GECE"

Serdar Ali Çelikler den Emre Belözoğlu na sert sözler! "İyi hoca değilsin deyince kızıyorsun" 4

Mağlubiyetin kendisini derinden üzdüğünü belirten Emre Belözoğlu, takımın yaşananlardan ders çıkarması gerektiğini vurguladı.

Belözoğlu, açıklamasını "Çok üzgünüm. Çok acı bir gece. Tecrübe edeceğiz" sözleriyle tamamladı.

EMRE BELÖZOĞLU'NUN GALATASARAY'A KARŞI SONUÇLARI

Serdar Ali Çelikler den Emre Belözoğlu na sert sözler! "İyi hoca değilsin deyince kızıyorsun" 5

Paylaşılan istatistiklere göre Emre Belözoğlu, Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray'a karşı dört farklı takımla yedi maça çıktı. Bu karşılaşmalarda takımları iki gol atarken kalesinde 21 gol gördü.

Belözoğlu'nun Galatasaray'a karşı çıktığı maçlar şöyle sıralandı:

Başakşehir 0-7 Galatasaray

Galatasaray 1-0 Başakşehir

Ankaragücü 0-3 Galatasaray

Galatasaray 4-0 Antalyaspor

Galatasaray 3-0 Kasımpaşa

Kasımpaşa 1-0 Galatasaray

Galatasaray 3-1 Kasımpaşa

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Kasımpaşa Emre Belözoğlu Serdar Ali Çelikler Selçuk İnan galatasaray
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