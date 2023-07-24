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Altay Bayındır'ı dünya devi istiyor! Ödeyecekleri rakam bile çoktan belli...

24.07.2023 22:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe'den ayrılması gündemde olan Altay Bayındır için Manchester United devreye girdi. Milli kaleci için resmi teklifin yapıldığı yazıldı.

Altay Bayındır

Altay Bayındır

TR Türkiye
Yaş: 25 / Pozisyon Kaleci
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Dominik Livakovic için girişimlerini sürdüren Fenerbahçe'de Altay Bayındır ile yolların ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. İngiliz basını, Altay Bayındır için Manchester United iddiası ortaya attı.

ALTAY BAYINDIR İÇİN 5 MİLYON STERLİN

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Manchester United, Altay Bayındır'ın bonserivisi için 5 milyon sterlin ödemeye hazır. Milli kalecinin de ayrılmaya sıcak bakması bu transferi daha da ciddi hale getiriyor.

FORMA ŞANSI BULMA İHTİMALİ DÜŞÜK

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Dominik Livakovic'i kadrosuna katmak üzere olan Fenerbahçe'de Altay Bayındır'ın forma şansı bulma ihtimali oldukça düşük. Manchester United'a gidip Onana ile forma rekabetine girmeyi planlayan milli eldivenin, önümüzdeki günlerde nihai kararı vermesi bekleniyor.

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Manchester United Altay Bayındır fenerbahçe ini

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