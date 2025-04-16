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Altay Bayındır'ın kariyerini bitiren haber! Manchester United'dan herkesi ters köşe yapan açıklama

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
16.04.2025 17:31
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Son dakika spor haberleri: Manchester United'ın oynadığı son Newcastle United maçında forma giyen ve hatalı goller yiyen Altay Bayındır, kendisine verilen şansı iyi kullanamamıştı. İngiliz devinin teknik direktörü Amorim, Altay Bayındır hakkında kötü haberi duyurdu.

Altay Bayındır'ın kariyerini bitiren haber! Manchester United'dan herkesi ters köşe yapan açıklama
Altay Bayındır

Altay Bayındır

TR Türkiye
Yaş: 27 / Pozisyon Kaleci
Oynadığı Takım: Manchester United
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Son dakika spor haberleri: UEFA Avrupa Ligi'nde Lyon ile sahasında karşılaşacak Manchester United'da Altay Bayındır'a kötü haber geldi. Kaleci Onana'nın performansını beğenmediği için Newcastle United maçında Altay Bayındır'ı oynatan Amorim, Altay'a bir kez daha şans vermeme kararı aldı.

"BENİM DÜŞÜNCEM ARTIK ONANA'YI OYNATMAK"

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Lyon maçı öncesi düzenlediği basın toplantısında konuşan Amorim, "Bir antrenör ve oyuncu olarak, bu durumdaki bir oyuncuya yardımcı olabilecek şeyler yapmaya çalıştığımı düşünüyorum. Oyuncuları fiziksel olarak hazırlamaktan bahsediyoruz ama aynı zamanda onları zihinsel olarak da hazırlamalı ve yönetmeliyiz. Bu maçta benim düşüncem Andre Onana'yı oynatmak." diye konuştu.

ALTAY BAYINDIR'IN AYRILIĞI KESİNLEŞTİ

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Altay Bayındır'ın takımdan ayrılması bu sözlerin ardından kesinleşti. Artık her zaman Onana'yı oynatmaya karar veren Amorim, Altay Bayındır'a forma vermeyeceğini iletti. Altay Bayındır kendine takım aramaya başladı.

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Manchester United Altay Bayındır son dakika haberler Spor Haberleri
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