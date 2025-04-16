Altay Bayındır'ın kariyerini bitiren haber! Manchester United'dan herkesi ters köşe yapan açıklama

Son dakika spor haberleri: UEFA Avrupa Ligi'nde Lyon ile sahasında karşılaşacak Manchester United'da Altay Bayındır'a kötü haber geldi. Kaleci Onana'nın performansını beğenmediği için Newcastle United maçında Altay Bayındır'ı oynatan Amorim, Altay'a bir kez daha şans vermeme kararı aldı.

"BENİM DÜŞÜNCEM ARTIK ONANA'YI OYNATMAK"

Lyon maçı öncesi düzenlediği basın toplantısında konuşan Amorim, "Bir antrenör ve oyuncu olarak, bu durumdaki bir oyuncuya yardımcı olabilecek şeyler yapmaya çalıştığımı düşünüyorum. Oyuncuları fiziksel olarak hazırlamaktan bahsediyoruz ama aynı zamanda onları zihinsel olarak da hazırlamalı ve yönetmeliyiz. Bu maçta benim düşüncem Andre Onana'yı oynatmak." diye konuştu.

ALTAY BAYINDIR'IN AYRILIĞI KESİNLEŞTİ

Altay Bayındır'ın takımdan ayrılması bu sözlerin ardından kesinleşti. Artık her zaman Onana'yı oynatmaya karar veren Amorim, Altay Bayındır'a forma vermeyeceğini iletti. Altay Bayındır kendine takım aramaya başladı.