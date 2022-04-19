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Altay Bayındır'ın o fotoğrafı herkesin dilinde! Büyük sır orada gizli...

19.04.2022 09:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe'nin başarılı kalecisi Altay Bayındır, Göztepe maçında yaptığı kurtarışlarla oldukça dikkat çekmiş ve taraftarlarının büyük beğenisini toplamıştı. Başarılı kalecisinin sırrı su şişesiyle ortaya çıktı...

Altay Bayındır'ın o fotoğrafı herkesin dilinde! Büyük sır orada gizli...
Altay Bayındır

Altay Bayındır

TR Türkiye
Yaş: 24 / Pozisyon Kaleci
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Fenerbahçe'den son dakika haberleri gelmeye devam ediyor! Sarı - lacivertliler, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında konuk ettiği Göztepe'yi Serdar Aziz ile Arda Güler'in golleriyle 2-0 mağlup etti ve son 9 maçta 8. galibiyetini aldı.

Fenerbahçe'nin bu yükselişi taraftarlar tarafından büyük beğeni toplarken, sarı - lacivertlilerin file bekçisi Altay Bayındır, karşılaşmaya kurtarışlarıyla damga vurdu.

SU ŞİŞESİ GÜNDEM OLDU

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Maçın ardından sosyal medyaya düşen bir görüntü çok konuşuldu.

ŞİŞEDE PENALTI İSTATİSTİKLERİ

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Altay Bayındır'ın olduğu iddia edilen su şişesinde Göztepeli oyuncuların penaltı istatistiğinin olması dikkat çekti.

Genç eldivenin her maç öncesi olası penaltı atışları için şişeye yapıştırdığı taktik kağıdına bakarık rakip futbolcunun hangi köşeyi tercih edeceğini kestirmeye çalıştığı öğrenildi.

ELEŞTİREN DE VAR ÖVEN DE

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Görüntüler ortaya çıktıktan sonra sosyal medyada kullanıcılar arasında tartışılmaya başladı. Kimi kullanıcılar Altay'ın maç öncesi rakibini çalışmasını ve bu taktiği kullanmasını överken bazı kullanıcılar da '3 futbolcunun hangi köşeyi tercih edeceğini ezberleye miyor mu?' diyerek eleştiride bulundu.

TARAFTARINDAN ALKIŞ ALDI

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Fenerbahçe'nin başarılı kalecisi Altay Bayındır, Göztepe karşısındaki kurtarışlarıyla da dikkat çekti. Özellikle maçın ilk yarısında takımı 1-0 öndeyken çok kritik 2 kurtarışa imza atan Altay, taraftarından alkış aldı.

(Takvim)


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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Futbol Kulübü Göztepe Altay Bayındır
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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Ali Koç'un Berke'yi gönderip yerine Altay'ın yedeği olarak Rize'den Gökhan veya Giresun'dan Okan'ı alması lazım.. Ayrıca Nazım, Meyer, Berisha, Sosa, Mesut gibi çürük ve vasıfsız oyuncuların yollanması şarttır..

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