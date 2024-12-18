Altay Bayındır, Manchester United'dan ayrılıyor! Yeni ülkesini şimdiden belirledi...

İngiliz gazetesi Daily Mail, Altay Bayındır'ın devre arasında takımdan ayrılacağını yazdı. Manchester United, Altay Bayındır'ın ayrılma ihtimaline karşı kaleci arayışlarına şimdiden başladı.

ONANA'NIN ARKASINDA KALDI

Manchester United, Andre Onana'nın arkasında kalan Altay Bayındır için herhangi bir çözüm yolu bulamamıştı. Yedek kulübesine hapsolan milli oyuncu, kariyerinin bu döneminde forma giymek istediği için ayrılma kararı aldı.

AVRUPA'DAN İSTEYENLER VAR

Altay Bayındır'ı Avrupa'dan birçok takımın istediği bilinirken, milli oyuncunun kararının İngiltere'de kalmak olduğu aktarıldı. İngiliz ligi ekiplerinden birçok takımla görüşen Altay Bayındır'ın kısa süre içinde kararını vereceği aktarıldı.