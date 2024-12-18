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Altay Bayındır, Manchester United'dan ayrılıyor! Yeni ülkesini şimdiden belirledi...

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
18.12.2024 18:28
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Manchester United'da Andre Onana'nın arkasında yedek kulübesine hapsolan Altay Bayındır için ayrılık ihtimali artık çok yakın. Devre arasında ilk 11'de oynayabileceği bir takıma transfer olmak isteyen Altay Bayındır'ın gidişi neredeyse kesin gibi...

Altay Bayındır, Manchester United'dan ayrılıyor! Yeni ülkesini şimdiden belirledi...
Altay Bayındır

Altay Bayındır

TR Türkiye
Yaş: 26 / Pozisyon Kaleci
Oynadığı Takım: Manchester United
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İngiliz gazetesi Daily Mail, Altay Bayındır'ın devre arasında takımdan ayrılacağını yazdı. Manchester United, Altay Bayındır'ın ayrılma ihtimaline karşı kaleci arayışlarına şimdiden başladı.

ONANA'NIN ARKASINDA KALDI

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Manchester United, Andre Onana'nın arkasında kalan Altay Bayındır için herhangi bir çözüm yolu bulamamıştı. Yedek kulübesine hapsolan milli oyuncu, kariyerinin bu döneminde forma giymek istediği için ayrılma kararı aldı.

AVRUPA'DAN İSTEYENLER VAR

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Altay Bayındır'ı Avrupa'dan birçok takımın istediği bilinirken, milli oyuncunun kararının İngiltere'de kalmak olduğu aktarıldı. İngiliz ligi ekiplerinden birçok takımla görüşen Altay Bayındır'ın kısa süre içinde kararını vereceği aktarıldı.

Anahtar Kelimeler:
Manchester United Altay Bayındır
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