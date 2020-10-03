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Altay Bayındır: Penaltıyı kurtarmam gerekiyordu

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 03.10.2020 21:51 | Son Güncelleme

Fenerbahçe'nin Karagümrük'ü 2-1 yendiği maçın kahramanı Altay Bayındır maçı değerlendirdi.

Altay Bayındır: Penaltıyı kurtarmam gerekiyordu

Fenerbahçe'nin Karagümrük'ü 2-1 yendiği maçta penaltı kurtararak maçın kaderini çizen Altay Bayındı değerlendirmelerde bulundu.

Galibiyette pay sahibi olmasından dolayı çok mutlu olduğunu ifade eden Altay, "Ciddi pay sahibi olduğum için çok mutluyum. Daha çok çalışacağız. Biz çalışmamıza bakacağız. Bu arayı faydalı bir şekilde geçireceğiz. Hatalarımızı doğrularımızı tartışıp en iyi şekilde devam edeceğiz. Penaltıyı kurtarmam gerekiyordu galibiyet için ki kurtardım, mutluyum. Tedirginlik yoktu, rahat olmak lazım o anlarda" dedi.

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