Altay BB Erzurumspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Altay BB Erzurumspor maçı canlı yayın bilgileri!

Altay ile BB Erzurumspor, TFF 1. Lig 10. hafta maçında karşı karşıya gelecek. Heyecanla beklenen maç için geri sayım sürüyor. Sporseverler karşılaşmanın canlı yayın bilgilerine ulaşmak için internette araştırma yapıyor. Peki, Altay BB Erzurumspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Altay BB Erzurumspor maçı canlı yayın bilgileri...
Altay BB Erzurumspor maçı bugün (22 Ekim Cumartesi) günü saat 16:00'da başlayacak
Karşılaşma Alsancak Mustafa Denizli Stadyumu'nda oynanacak.
Altay BB Erzurumspor maçı TRT Spor'da canlı olarak ekrana gelecek.
Maçta, hakem Furkan Aksuoğlu düdük çalacak. Aksuoğlu'nun yardımcılıklarını Burak Cansız ve Mehmet Şengül üstlenecek.
Maçın dördüncü hakemi ise Metehan Alpat olarak açıklandı.