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Altay BB Erzurumspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Altay BB Erzurumspor maçı canlı yayın bilgileri!

22.10.2022 15:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altay, TFF 1. Lig 10. hafta maçında BB Erzurumspor'u konuk edecek. Karşılaşma öncesi sporseverler tarafından maçın yayın saati, canlı olarak ekrana geleceği kanal ve muhtemel 11'ler de yer alıyor. Birçok kişi arama motorlarında "Altay BB Erzurumspor maçı canlı izle" konu başlığını araştırıyor. Peki, Altay BB Erzurumspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı olarak yayınlanacak?

Altay BB Erzurumspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Altay BB Erzurumspor maçı canlı yayın bilgileri!

Altay ile BB Erzurumspor, TFF 1. Lig 10. hafta maçında karşı karşıya gelecek. Heyecanla beklenen maç için geri sayım sürüyor. Sporseverler karşılaşmanın canlı yayın bilgilerine ulaşmak için internette araştırma yapıyor. Peki, Altay BB Erzurumspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Altay BB Erzurumspor maçı canlı yayın bilgileri...

ALTAY BB ERZURUMSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Altay BB Erzurumspor maçı bugün (22 Ekim Cumartesi) günü saat 16:00'da başlayacak

Karşılaşma Alsancak Mustafa Denizli Stadyumu'nda oynanacak.

ALTAY BB ERZURUMSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Altay BB Erzurumspor maçı TRT Spor'da canlı olarak ekrana gelecek.

Maçta, hakem Furkan Aksuoğlu düdük çalacak. Aksuoğlu'nun yardımcılıklarını Burak Cansız ve Mehmet Şengül üstlenecek.

Maçın dördüncü hakemi ise Metehan Alpat olarak açıklandı.

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