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Altay'da 15 kişinin koronavirüs test sonucu pozitif çıktı

TFF 1. LİG HABERLERİ  | 20.10.2020 17:54 | Son Güncelleme

TFF 1. Lig ekiplerinden Altay'da 8 futbolcu, teknik direktör Yücel İldiz, 2 teknik heyet çalışanı, 2 sağlık çalışanı ve 2 idari personel olmak üzere toplamda 15 kişinin koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığı açıklandı.

Altay'da 15 kişinin koronavirüs test sonucu pozitif çıktı

Altay Spor Kulübü, dün yapılan Covid-19 testleri sonucunda 8 futbolcu ve Teknik Direktör Yücel İldiz dahil olmak üzere 3 teknik heyet, 2 sağlık çalışanı ve 2 idari personelde test sonuçlarının pozitif olarak çıktığını açıkladı. Siyah-beyazlı kulüp, Türkiye Futbol Federasyonu ve Sağlık Bakanlığı’nın ilgili tedavi ve izolasyon protokolünün titizlikle uygulandığını ve gerekli tedbirler alınarak tedavi süreçlerinin başlatıldığını duyurdu.

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