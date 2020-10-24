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Altay'da 34 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı

TFF 1. LİG HABERLERİ  | 24.10.2020 23:17 | Son Güncelleme

TFF 1. Lig ekiplerinden Altay'da yapılan koronavirüs test sonuçlarına göre takımda 34 kişinin testi pozitif çıktı.

Altay'da 34 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı

TFF 1. Lig'de pazar günü oynanması gereken Altay-Giresunspor karşılaşması ev sahibi ekipteki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle ertelendi. TFF 1. Lig ekiplerinden Altay, kulüp genelinde yapılan Covid-19 testlerinde toplamda 34 pozitif vaka tespit edildiğini açıkladı.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi.

"Altay - Altınordu maçı öncesi yapılan COVID-19 testlerinde 9 futbolcumuzun, dün yapılan testlerde ise 8 futbolcumuzun sonuçları pozitif çıkmıştır.

Gelinen noktada, A takım listemizde bulunan toplam 20 futbolcumuzun ve buna ek olarak genç oyuncu listesinde yer alan 4 futbolcumuzun COVID-10 testleri pozitif olup, toplamda 24 oyuncumuz için TFF ve Sağlık Bakanlığı'nun ilgili izolasyon protokolü titizlikle uygulanmakta ve tedavi süreçleri devam etmektedir

Ayrıca, teknik direktörümüz Yücel İldiz, 3 profesyonel takım antrenörü, 1 akreditasyon sorumlusu, 2 sağlık çalışanı, 2 malzemeci ve 1 saha bakım görevlisi olmak üzere kulüp genelinde toplam 34 pozitif vaka tespit edilmiştir.

TFF talimatları doğrultusunda 1. Lig'in 7. haftasında pazar günü oynanması gereken Giresunspor karşılaşması ileri bir tarihe ertelenmiştir."

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