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Altay'da Merter Yüce yuvaya döndü

FUTBOL HABERLERİ  | 01.01.2019 16:10 | Son Güncelleme

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altay ara transfer döneminde Tetiş Yapı Elazığspor'dan kadrosuna kattığı Yunan orta saha oyuncusu Tatos'un ardından eski futbolcusu Merter Yüce'yle de el sıkıştı.

Altay'da Merter Yüce yuvaya döndü

Takımla antrenmanlara başlayan tecrübeli ön liberonun ilerleyen günlerde resmi sözleşme imzalayacağı öğrenildi. Son olarak geçen sezon Süper Lig'de Bursaspor formasını terleten 33 yaşındaki futbolcu, bu sezon başında transfer olduğu 2'nci Lig ekibi Fatih Karagümrük'te ise belindeki sakatlığı nedeniyle forma giyemedi. Deneyimli oyuncunun durumunun iyi olduğu ve ikinci yarıda görev alabileceği ifade edildi.

Futbola başlayıp profesyonel olduğu Altay'a faydalı olmak için yuvaya döndüğünü dile getiren Merter, "Altay'ın bendeki yeri çok farklı. Burası benim evim. Altyapısından yetiştiğim kulübümde jübilemi yapmak istiyorum" diye konuştu. Süper Lig'de 145, 1'inci Lig'de 171 müsabakada görev alan Merter, futbola 1999 yılında Altay'da başlayıp 2009'da Kayserispor'a transfer olmuştu. Tecrübeli futbolcu zaman zaman Altay altyapısına yaptığı malzeme yardımlarıyla taraftarların gönlünde taht kurmuştu. İzmir ekibi yarın Antalya'da kampa girecek.

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