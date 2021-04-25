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Altay’da Osman Özköylü dönemi sona erdi

25.04.2021 13:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altay, teknik direktör Osman Özköylü ile yollarını ayırdığını açıkladı.

Altay’da Osman Özköylü dönemi sona erdi

TFF 1. Lig’de ilk iki hedefini sürdüren Altay’da şok bir ayrılık yaşandı. Siyah-beyazlılar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla teknik direktör Osman Özköylü ile yollarını ayırdıklarını duyurdu.

YAPILAN AÇIKLAMADA ŞU İFADELERE YER VERİLDİ:

"Yönetim Kurulu’muzun teknik direktör Osman Özköylü ile yaptığı görüşme sonucunda Özköylü ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırma kararı aldığımızı kamuoyuna bildiririz. Osman Özköylü ve ekibine kulübümüze verdikleri hizmetler için teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz."

Ligin 21. Haftasında Yücel İldiz’in yerine teknik direktörlük koltuğuna oturan Osman Özköylü, siyah-beyazlı takımla çıktığı 11 maçta 7 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet elde etti.

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Anahtar Kelimeler:
Altay
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