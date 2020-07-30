Altay'da Yalçın Koşukavak ile yollar ayrıldı

Altay, Teknik Direktör Yalçın Koşukavak ile yollarını ayırdığını açıkladı.
Siyah-beyazlı kulüp, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
"Teknik direktörümüz Yalçın Kouşkavak ile yaptığımız görüşmeler sonucunda geleceğe yönelik yapılanmada meydana gelen fikir ayrılıkları sebebiyle yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Kulübümüze verdikleri hizmetler için kendisine ve ekibine teşekkür ederiz."
(İHA)
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