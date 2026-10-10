Beşiktaş ile Kocaelispor 43. randevuda

Trendyol Süper Lig’in 7. haftasında Beşiktaş, yarın saat 19.00’da sahasında Kocaelispor ile mücadele edecek. Ligde geride kalan 6 hafta sonunda 4’er galibiyet ve 2’şer yenilgi sonrası iki takım da 12 puan topladı. Siyah-beyazlılar, averajla 3. sırada bulunurken Körfez ekibi ise 4. sırada haftaya giriş yaptı. Milli maç arası öncesi oynadıkları son maçlarda Beşiktaş, deplasmanda Amed Sportif Faaliyetler’e 3-2 mağlup olurken Kocaelispor ise konuk ettiği Gaziantep FK’yı 2-0 mağlup etti.

43. RANDEVU

Beşiktaş ile Kocaelispor daha önce 42 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda Kartal 25, Körfez ekibi de 5 kez galip gelirken, 12 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Siyah-beyazlıların attığı 87 gole, yeşil-siyahlılar 36 golle cevap verdi.

İki takım arasında geçtiğimiz sezonki maçlarda Kartal, rakibini İstanbul’da 3-1, Kocaeli ise 1-0 mağlup etmeyi başardı.

KOCAELİSPOR’UN SON GALİBİYETİ 1999 YILINDA

Beşiktaş, Körfez ekibiyle oynadığı son 12 maçta kaybetmedi. Siyah-beyazlılar bu süreçte 11 galibiyet, 1 beraberlik elde etti. Kocaelispor, Beşiktaş karşısında ligdeki son galibiyetini 1998-1999 sezonunda İstanbul’da aldı. 6 Mart 1999 tarihinde, o zamanki adıyla BJK İnönü Stadı’ndaki karşılaşmada rakibini 3-0 yenen Kocaelispor, daha sonraki 12 maçta ise galibiyet yüzü göremedi.

TEK EKSİK RASHİCA

Ülkesi Kosova’nın Avusturya ile karşılaştığı mücadelede sakatlanan ve sağ uyluk üst adalesinde gerilme ve kanama tespit edilen Milot Rashica, Kocaelispor karşısında forma giyemeyecek.

KAPTAN ORKUN, CEZA SINIRINDA

Beşiktaş’ta kaptan Orkun Kökçü, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Tecrübeli oyuncu, Kocaelispor maçında kart görmesi durumunda bir sonraki hafta deplasmanda oynanacak Trabzonspor müsabakasında formasından uzak kalacak.

ABDULLAH BUĞRA TAŞKINSOY DÜDÜK ÇALACAK

Beşiktaş ile Kocaelispor arasında oynanacak müsabakayı hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy yönetecek. Taşkınsoy’un yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ile Suat Güz yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi Burak Olcar olacak.