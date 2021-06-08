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Altay'dan Arda Turan için resmi açıklama geldi

08.06.2021 20:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray kaptanı Arda Turan ve Fenerbahçe'de oynayan Mame Thiam, Altay'ın gündeminde. Altay Başkanı Özgür Ekmekçioğlu transfer hakkında konuştu. İşte detaylar...

Altay'dan Arda Turan için resmi açıklama geldi

Spor Toto Süper Lig’de geçen sezon 2.sırada yer alan Galatasaray’da forma giyen ve kaptanlık yapan Arda Turan’ın takımdan ayrılacağı gündemde. Arda Turan’ın Altay’a transfer olacağı iddia ediliyor. Altay’dan konuyla ilgili açıklama geldi. Detaylar haberde…

GÖZLER TRANSFER ÇALIŞMALARINDA

18 yıl aradan sonra Süper Lig’e çıkan Altay, yeni sezon için önümüzdeki günlerde resmi adımlar atacak. İzmir ekibi transfer çalışmalarını sürdürüyor.

ARDA TURAN VE THIAM TRANSFER EDİLECEK Mİ?

Altay Başkanı Özgür Ekmekçioğlu, D-Smart’a yaptığı açıklamada Arda Turan ve Mame Thiam’ın transfer edileceği haberlerine yanıt verdi.

Ekmekçioğlu yaptığı açıklamada, “Böyle oyuncuların bizimle anılması gurur verici. Yeni sezon planlaması tamamen Mustafa Denizli'nin elinde. İsimleri kendisi belirliyor. Tüm isimler bu hafta gerçekleşecek toplantıda belli olacak. Hemen hemen 14-15 transfer yapacağız. Tecrübesi olan oyuncuları da tercih edeceğiz” ifadelerine yer verdi.

ARDA TURAN'IN PERFORMANSI

Galatasaray’da geçen sezon 34 maçta forma giyen Arda Turan 1716 dakika süre aldı ve 4 gol atıp 2 de asist yaptı. Bekleneni veremeyen Arda Turan’ın özellikle Fatih Terim’in kalmaması durumunda ayrılacağı gündeme gelmişti.

THIAM GEÇEN SEZON NELER YAPTI?

Kasımpaşa’dan Fenerbahçe’ye transfer edilen Mame Thiam sarı-lacivertlilerde beklenin altında kaldı. Thiam, 34 maçta 1727 dakika süre aldı ve 8 gol atıp 2 asist yaptı.


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