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Altay’dan kaleci açıklaması! Ozan Evrim Özenç kadroya alınmadı

04.12.2022 17:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spor Toto 1. Lig’de Boluspor’u konuk edecek olan Altay’da, çıkan olaylar nedeniyle yarıda kalan Göztepe derbisinde yaralanan kaleci Ozan Evrim Özenç’in yanı sıra diğer yedek kaleci Eren Karataş’ın da sakatlığı nedeniyle bu akşam forma giyemeyeceği açıklandı.

Altay’dan kaleci açıklaması! Ozan Evrim Özenç kadroya alınmadı

Spor Toto 1. Lig’in 16. haftasında bu akşam Bolurspor’u konuk edecek olan Altay’dan kaleci açıklaması geldi.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Geçtiğimiz hafta oynadığımız karşılaşmada sahaya giren seyirci tarafından korner bayrak direği ile başına vurulmak suretiyle ağır yaralanan ve bu yüzden tedavisi devam eden profesyonel futbol takımımızın 1. kalecisi Ozan Evrim Özenç maç kadrosunda yer alamayacaktır.

Geçtiğimiz hafta antrenmanda dizinden yaşadığı sakatlık sebebiyle kadroda olmayan profesyonel futbol takımımızın 2. kalecisi Eren Karataş’ın tedavisi devam etmekte olup Boluspor maç kadrosunda da yer alamayacaktır" denildi.


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