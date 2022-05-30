Altay'dan Kazımcan Karataş için transfer sözleri! ''Yurtiçi ve yurtdışından çeşitli kulüplerden teklifler gelmektedir''

Altay, genç futbolcusu Kazımcan Karataş için çeşitli kulüplerden teklif geldiğini açıkladı.

İzmir kulübünden yapılan açıklamada, Kazımcan Karataş için gelen resmi tekliflerin beklentilerin altında kalması nedeniyle kabul edilmediği belirtildi.

İşte Altay'ın açıklaması:

"Altyapımızdan yetişen genç sporcumuz Kazımcan Karataş'ın transferi için yurtiçi ve yurtdışından çeşitli kulüplerden teklifler gelmektedir.

Şu ana kadar kulübümüze ulaşan resmi teklifler, önerilen bonservis ücretlerinin beklentimizin çok altında olması nedeniyle kabul edilmemiştir.

Bu süreçte, kulübümüz tarafından henüz bir rakam belirtilmemiştir. Çeşitli yayın organlarında kulübümüzce talep edildiği ifade edilen rakamlar gerçeği yansıtmamakta ve söz konusu teklifler gibi beklentimizin oldukça altında kalmaktadır.

Camiamıza ve kamuoyuna saygıyla duyurulur."

