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Altay, Gaziantep maçının hazırlıklarına başladı

26.09.2021 17:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altay, Gaziantep maçının hazırlıklarına başladı

İZMİR (AA) - Süper Lig'in 8. haftasında 3 Ekim Pazar günü deplasmanda Gaziantep'le karşılaşacak Altay, bu karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

Süper Lig'de cuma günü konuk ettiği Beşiktaş'ı 2-1 mağlup eden Altay, Gaziantep maçı için ilk çalışmasını 1 günlük iznin ardından Gaziemir Vali Kutlu Aktaş Tesisleri'nde gerçekleştirdi.

Teknik direktör Mustafa Denizli yönetimindeki antrenmanda ısınmanın ardından ayak tenisi oynayan siyah-beyazlı futbolcular daha sonra çift kale maç yaptı.

Altay, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

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