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Altay, Gümüşhanespor'u yenip Spor Toto 1. Lig'e yükseldi!

TFF 1. LİG HABERLERİ  | 05.05.2018 17:49 | Son Güncelleme

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta 34. ve son hafta maçında Altay ile Gümüşhanespor İzmir Atatürk Stadı'nda karşılaştı. Maçı 3-0 kazanan Altay, 2. Lig Beyaz Grup'ta şampiyon oldu ve Spor Toto 1. Lig'e yükseldi.

Altay, Gümüşhanespor'u yenip Spor Toto 1. Lig'e yükseldi!

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta 34. ve son hafta maçında Gümüşhanespor'u 3-0 mağlup eden Altay, sıralamada rakibini geride bırakarak 1. Lig'e yükseldi.

İzmir Atatürk Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı. 65. dakikada Murat Uluç'un golüyle 1-0 öne geçen Altay, 69. dakikada Furkan Deniz'in golüyle farkı 2'ye çıkardı. 90+1. dakikada Muharrem Cengiz'le penaltıdan bir gol daha bulan siyah-beyazlı ekip, müsabakadan 3-0 galip ayrıldı.

Gümüşhanespor'da Taner Koç, 90. dakikada gördüğü ikinci sarı kartın ardından kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Bu sonuçla puanını 66'a çıkaran Altay, takipçisi Gümüşhanespor'un 2 puan önünde TFF 2. Lig Beyaz Grup'u şampiyon tamamladı. Adını Spor Toto 1. Lig'e yazdıran Altay'ın rakibi Gümüşhanespor, play-off'tan 1. Lig'e çıkma mücadelesi verecek.

Müsabakaya Altaylı taraftarlar yoğun ilgi gösterdi. Gümüşhanesporlular da takımlarını yalnız bırakmadı. Altay'da Pendikspor maçında ayağı kırılan Necdet Kaba da müsabakayı sedyede tribünden takip etti.

Statta büyük coşku

Karşılaşmanın bitiş düdüğünden sonra büyük sevinç yaşayan Altaylı futbolcular, bu coşkusunu taraftarlarıyla paylaştı.

Altay'a yenilerek doğrudan 1. Lig'e yükselme şansını kaçıran Gümüşhanesporlu futbolcuları, bazı Altaylı oyuncular teselli etti.

Altay tekrar 1. Lig'de

2010-2011'de 1. Lig'den düştükten sonra 2014-2015'te de 2. Lig'e veda eden Altay, geçen sezon 3. Lig 1. Grup play-off finalinde Kocaelispor'u yenerek, tekrar 2. Lig'e yükselmişti.

Bu sezon son haftaya lider Gümüşhanespor'un 1 puan gerisinde 63 puanla ikinci sırada giren siyah-beyazlı ekip, İzmir'de ağırladığı rakibini 3-0 yenerek 2010-2011'de veda ettiği 1. Lig'e döndü.

1959'da başlayan Türkiye 1. Futbol Ligi'nde İzmir'i 1982-1983 sezonuna kadar kesintisiz temsil eden Altay, en üst seviye ligde geçirdiği 41 yılla bu ligde en fazla mücadele eden takımlar içinde bulunuyor.

Hatayspor da 1. Lig'e yükseldi

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta 34. ve son hafta maçında Afjet Afyonspor'u 2-0 yenen Hatayspor, şampiyon olarak 1. Lig'e yükseldi.

Antakya Atatürk Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.

İkinci yarıya hızlı başlayan Hatayspor, 53. dakikada Yılmaz Özeren'in golüyle 1-0 öne geçti. Oyunun kontrolünü elinden bırakmayan Hatayspor, 60. dakikada Hamza Gür ile bir gol daha bularak, karşılaşmadan 2-0 galip ayrıldı.

Bu sonuçla puanını 76'ya çıkaran Hatayspor, şampiyon olarak, 1. Lig'e çıktı.

Maçın ardından Hataysporlu futbolcular, teknik heyet ve yöneticiler, büyük sevinç yaşayarak şampiyonluğu kutladı.

Taraftarlar, daha sonra Hatay Büyükşehir Belediyesi önünde düzenlenen şampiyonluk kutlamasında doyasıya eğlendi.

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altay Spor Toto 1. Lig

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