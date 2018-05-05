Altay, Gümüşhanespor'u yenip Spor Toto 1. Lig'e yükseldi!

Müsabakaya Altaylı taraftarlar yoğun ilgi gösterdi. Gümüşhanesporlular da takımlarını yalnız bırakmadı. Altay'da Pendikspor maçında ayağı kırılan Necdet Kaba da müsabakayı sedyede tribünden takip etti.

Statta büyük coşku

Karşılaşmanın bitiş düdüğünden sonra büyük sevinç yaşayan Altaylı futbolcular, bu coşkusunu taraftarlarıyla paylaştı.

Altay'a yenilerek doğrudan 1. Lig'e yükselme şansını kaçıran Gümüşhanesporlu futbolcuları, bazı Altaylı oyuncular teselli etti.

Altay tekrar 1. Lig'de

2010-2011'de 1. Lig'den düştükten sonra 2014-2015'te de 2. Lig'e veda eden Altay, geçen sezon 3. Lig 1. Grup play-off finalinde Kocaelispor'u yenerek, tekrar 2. Lig'e yükselmişti.

Bu sezon son haftaya lider Gümüşhanespor'un 1 puan gerisinde 63 puanla ikinci sırada giren siyah-beyazlı ekip, İzmir'de ağırladığı rakibini 3-0 yenerek 2010-2011'de veda ettiği 1. Lig'e döndü.

1959'da başlayan Türkiye 1. Futbol Ligi'nde İzmir'i 1982-1983 sezonuna kadar kesintisiz temsil eden Altay, en üst seviye ligde geçirdiği 41 yılla bu ligde en fazla mücadele eden takımlar içinde bulunuyor.



Hatayspor da 1. Lig'e yükseldi

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta 34. ve son hafta maçında Afjet Afyonspor'u 2-0 yenen Hatayspor, şampiyon olarak 1. Lig'e yükseldi.