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Altay, ilk yarıyı 12 maçlık galibiyet hasretiyle tamamladı

26.12.2021 11:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altay, ilk yarıyı 12 maçlık galibiyet hasretiyle tamamladı

İZMİR (AA) - Spor Toto Süper Lig'de 8. haftadan itibaren çıktığı 12 müsabakada galip gelemeyen Altay, ilk devreyi 18 puanla tamamladı.

Süper Lig'e 18 yıl aradan sonra dönen Altay, teknik direktör Mustafa Denizli yönetiminde lige iyi bir başlangıç yaptı. Siyah-beyazlı ekip, 2. haftayı averajla lider tamamladığı ligde 7. haftaya kadar başarılı sonuçlarını sürdürdü.

Beşiktaş'ı 2-1 yendiği 7. haftayı 15 puan ve averajla lider Fenerbahçe'nin 1 puan gerisinde 3. sırada geçen İzmir temsilcisi, Beşiktaş maçının ardından istediği sonuçları alamadı.

Yaşanan bazı sakatlıkların da olumsuz etkilediği Altay, ligde galip gelemediği son 12 maçta 3 beraberlik ve 9 yenilgi yaşadı.

Altay, 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 11 mağlubiyet aldığı periyotta maç fazlası ve 18 puanla düşme hattındaki Çaykur Rizespor'un 1 puan önünde yer alıyor.

Son 11 haftalık süreçte en az puan toplayan ekip konumundaki Altay, Ziraat Türkiye Kupası'nda 30 Aralık Perşembe günü Beşiktaş'a konuk olduktan sonra ligin ikinci devresine 9 Aralık Pazar günü Yukatel Kayserispor deplasmanında başlayacak.

- İç sahada 10, deplasmanda 8 puan

Ligde ilk 7 iç saha maçını Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda, son 2'sini ise tekrar yapılan Alsancak Mustafa Denizli Stadı'da oynayan siyah-beyazlı ekip, kendi evindeki 9 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 5 yenilgiyle 10 puan topladı.

Altay, deplasmanda ise 10 müsabakada 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 6 mağlubiyet alırken, 8 puana ulaştı.

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Futbol: Spor Toto Süper LigFutbol: Spor Toto Süper Lig
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Altay

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