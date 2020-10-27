Altay’ın Tuzlaspor maçı ertelendi

Altay, maç gününe kadar kadroda yer alması gereken 14 futbolcusunun hazır olamayacağını Türkiye Futbol Federasyonu’na iletti.
Türkiye Futbol Federasyonu, siyah-beyazlıların maçın ertelenmesi konusunda dün yaptığı başvuruyu değerlendirerek bugün erteleme talebinin kabul edildiğini kulübe iletti. İzmir ekibinde toplam 34 kişinin koronavirüs testlerinin sonucu pozitif çıkmıştı. Teknik direktör Yücel İldiz’e yapılan son test ise negatif çıktı. Altay’da perşembe günü futbolculara bir test daha yapılacak.
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