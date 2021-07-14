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Altay, Lazar Markovic'i istiyor!

14.07.2021 14:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir dönem Fenerbahçe forması giyen Lazar Markovic'i Süper Lig'in yeni takımı Altay transfer etmek istiyor.

Altay, Lazar Markovic'i istiyor!

TFF 1. Lig'den çıkarak Süper Lig hasretini gideren Altay, teknik direktör Mustafa Denizli ile de sözleşme yenilemişti. Mustafa Denizli'nin raporu doğrultusunda İzmir takımı transfer çalışmalarını sürdürüyor.

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LAZAR MARKOVIC GÜNDEMDE

Yeni Asır'ın haberine göre Altay, sağ kanat pozisyonu için Lazar Markovic'i gündemine aldı. Son iki sezonda ülkesi Sırbistan'da Partizan forması giyen 27 yaşındaki futbolcunun kulübüyle bir yıl daha kontratı bulunuyor.

FENERBAHÇE'DE OYNADI

2015-2016 sezonunda Liverpool'dan Fenerbahçe'ye kiralık olarak gelen Sırp kanat oyuncusu, Süper Lig'de bir sezon görev yapmıştı. Markovic, 21 maçta 2 gol ve 3 asist atmıştı. Futbolcu Portekiz'de Benfica, İngiltere'de Liverpool, Hull City ve Fulham, Belçika'da Anderlecht ekiplerinde de görev yaptı.

LAZAR MARKOVIC'İN KARİYER PERFORMANSI

Kulüp kariyerinde 259 resmi karşılaşmaya çıkan Lazar Markovic, 48 gol atıp 35 asist üretti.

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Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Fenerbahçe Futbol Kulübü Altay
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