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Altay, Marco Paixao ile tekrar anlaştı

07.08.2022 09:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altay, Marco Paixao ile tekrar anlaştı

İZMİR (AA) - Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altay, Portekizli golcüsü Marco Paixao ile sözleşme yeniledi.

Altay Kulübünden yapılan açıklamada, 37 yaşındaki Paixao'nun, takıma dönme teklifini kabul ettiği ve oyuncuyla sözleşmenin imzalandığı belirtilerek, "Bu süreçte gösterdiği aidiyet ve fedakarlık nedeniyle kendisine yürekten teşekkür ediyoruz. Yeni sezonda da formamızı giyecek olan futbolcumuza başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

Paixao, geçen sezonun 32. haftası öncesinde disiplinsiz davranışları nedeniyle kadro dışı bırakılmıştı. Portekizli oyuncu, Spor Toto Süper Ligi'nin 2021-2022 sezonunda oynadığı 23 maçta 2 gol atarken, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 3 karşılaşmada 3 kez fileleri havalandırdı.

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Altay futbol marco paixao

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