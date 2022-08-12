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Altay Samsunspor maçı hangi kanalda? Altay Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta? TFF 1. Lig!

12.08.2022 16:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altay Samsunspor maçı için geri sayımın sonuna yaklaşıldı. Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı hakem Cihan Aydın yönetecek. Aydın'ın yardımcılıklarını Gökhan Memişoğlu ve Erkan Akbulut yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Eren Özyemişcioğlu. Peki Altay Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta? Altay Samsunspor maçı hangi kanalda, şifreli mi? İşte detaylar...

Altay Samsunspor maçı hangi kanalda? Altay Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta? TFF 1. Lig!

Altay Samsunspor maçının ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı olarak ekrana geleceği maçseverler tarafından merak konusu oldu. Spor Toto Süper Lig’den bir alt lige düşen Altay sahasında Samsunspor'u konuk edecek. Peki Altay Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, şifreli mi? İşte detaylar...

ALTAY SAMSUNSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Altay Samsunspor maçı 12 Ağustos Cuma günü saat 21.00'de başlayacak.

Maç Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda oyananacak. Maçı hakem Cihan Aydın yönetecek. Aydın'ın yardımcılıklarını Gökhan Memişoğlu ve Erkan Akbulut yapacak. Karşılaşmada dördüncü hakemi olarak Eren Özyemişcioğlu görev alacak.

ALTAY SAMSUNSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Altay- Samsunspor maçı beIN Sports 2'de canlı olarak ekrana gelecek.

cihan aydın

ALTAY SAMSUNPOR MAÇININ HAKEMİ CİHAN AYDIN KİMDİR?

Cihan Aydın 30 Ağustos 1992 yılında Bursa'da dünyaya geldi.

Asıl mesleği turizimci olan Cihan Aydın 2019'dan beri dördüncü hakemlik yapmaktadır.

Cihan Aydın'ın hakemlik görevi:

2015-2019 3. Lig - Hakem

2017 - 2019 2. Lig - Hakem

2018 1. Lig - Hakem

2019 Süper Lig - Dördüncü Hakem

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Anahtar Kelimeler:
Altay Samsunspor
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