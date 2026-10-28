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Fenerbahçe'de listenin başındaki yerli aday ortaya çıktı! Telefon görüşmesi yapıldı

Galatasaray derbisinde alınan 2-1'lik mağlubiyetin ardından İsmail Kartal ile yollarını ayıran Fenerbahçe'de yeni teknik direktör arayışları hız kazandı. Sarı-lacivertli yönetimin gündemine Vincenzo Montella ve Abdullah Avcı gelirken, deneyimli yerli çalıştırıcıyla ilk telefon görüşmesinin yapıldığı ileri sürüldü.

Fenerbahçe'de listenin başındaki yerli aday ortaya çıktı! Telefon görüşmesi yapıldı
Emre Şen

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında ezeli rakibi Galatasaray'a deplasmanda 2-1 mağlup olarak zirve yarışında puan farkının 6'ya çıkmasına engel olamayan Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Karşılaşmanın ardından İsmail Kartal dönemi resmi olarak sona ererken, sarı-lacivertli kurmaylar vakit kaybetmeden yeni teknik adam belirleme çalışmalarına başladı. Maçın ardından Başkan Aziz Yıldırım ve yönetici Cihan Kamer'in Samandıra Can Bartu Tesisleri'ne gitmesi hareketli saatlerin ilk sinyali oldu.

İLK SIRADA VINCENZO MONTELLA VAR

Fenerbahçe de listenin başındaki yerli aday ortaya çıktı! Telefon görüşmesi yapıldı 1

Teknik direktör adayları konusunda çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe yönetiminin yabancı çalıştırıcı listesinde ilk sırayı Vincenzo Montella'ya ayırdığı öğrenildi. Fanatik'in Fenerbahçe muhabiri Samet Çayır'ın haberine göre sarı-lacivertli yönetimin A Planı olarak İtalyan teknik adama odaklandığı ve adaylar arasında en güçlü seçeneğin Montella olduğu ifade edildi.

ABDULLAH AVCI İLE İLK GÖRÜŞME YAPILDI

Fenerbahçe de listenin başındaki yerli aday ortaya çıktı! Telefon görüşmesi yapıldı 2

Yabancı teknik direktör önceliğinin yanı sıra yerli alternatifleri de masada tutan Fenerbahçe'de listenin en tepesindeki isim Abdullah Avcı oldu. beIN SPORTS'ta yer alan habere göre sarı-lacivertli yönetim, İsmail Kartal ile vedalaşılan gecenin hemen ardından deneyimli teknik adama telefon açarak ilk resmi teması kurdu. Öte yandan yerli adaylar arasında adı geçen bir diğer isim olan Bülent Uygun'un da sarı-lacivertli kulüpten gelebilecek olası bir teklifi beklediği aktarıldı.

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