Altay Samsunspor maçının hakemi Cihan Aydın kimdir? Cihan Aydın nereli ve kaç yaşında, asıl işi ne?

Cihan Aydın merak konusu oldu. Spor Toto Süper Lig’den bir alt lige düşen Altay sahasında Samsunspor'u konuk edecek. Peki Altay Samsunspor maçının hakemi Cihan Aydın kimdir? Cihan Aydın nereli ve kaç yaşında, asıl mesleği ne? Detaylar haberimizde...

ALTAY SAMSUNPOR MAÇININ HAKEMİ CİHAN AYDIN KİMDİR?

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Cihan Aydın 30 Ağustos 1992 yılında Bursa'da dünyaya geldi.

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Asıl mesleği turizimci olan Cihan Aydın 2019'dan beri dördüncü hakemlik yapmaktadır.

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Cihan Aydın'ın hakemlik görevi:

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2015-2019 3. Lig - Hakem

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2017 - 2019 2. Lig - Hakem

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2018 1. Lig - Hakem

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2019 Süper Lig - Dördüncü Hakem

ALTAY SAMSUNSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Altay Samsunspor maçı 12 Ağustos Cuma günü saat 21.00'de başlayacak.

Maç Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda oyananacak. Maçı hakem Cihan Aydın yönetecek. Aydın'ın yardımcılıklarını Gökhan Memişoğlu ve Erkan Akbulut yapacak. Karşılaşmada dördüncü hakemi olarak Eren Özyemişcioğlu görev alacak.

ALTAY SAMSUNSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Altay- Samsunspor maçı beIN Sports 2'de canlı olarak ekrana gelecek.

