Altay Samsunspor maçının hakemi Cihan Aydin kimdir,nereli? Cihan Aydın kaç yaşında?

Altay Samsunspor maçının hakemi Cihan Aydın merak konusu oldu. Spor Toto Süper Lig’den bir alt lige düşen Altay sahasında Samsunspor'u konuk edecek. Birçok vatandaş internette "Altay Samsunspor maçının hakemi Cihan Aydın kimdir?", "Cihan Aydın nereli ve kaç yaşında?" soru ve konu başlıklarını araştırmaya başladı. İşte merak edilenler...

ALTAY SAMSUNPOR MAÇININ HAKEMİ CİHAN AYDIN KİMDİR?

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Cihan Aydın 30 Ağustos 1992 yılında Bursa'da dünyaya geldi.

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Asıl mesleği turizimci olan Cihan Aydın 2019'dan beri dördüncü hakemlik yapmaktadır.

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Cihan Aydın'ın hakemlik görevi:

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2015-2019 3. Lig - Hakem

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2017 - 2019 2. Lig - Hakem

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2018 1. Lig - Hakem

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2019 Süper Lig - Dördüncü Hakem



