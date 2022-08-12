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Altay Samsunspor maçının hakemi Cihan Aydin kimdir,nereli ve kaç yaşında? Cihan Aydın'ın hayatı ve biyografisi

12.08.2022 11:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altay Samsunspor maçının hakemi Cihan Aydın kimdir merak konusu oldu.12 Ağustos Cuma günü saat 21.00'de oynanacak karşılaşma öncesi vatandaşlar Cihan Aydın'ı araştırmaya başladı. Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda oynanacak maçta Aydın'ın yardımcıları Gökhan Memişoğlu ve Erkan Akbulut olacak. Maçın dördüncü hakemi ise Eren Özyemişcioğlu. Peki Altay Samsunspor maçının hakemi Cihan Aydın kimdir? Cihan Aydın nereli ve kaç yaşında? Detaylar haberimizde...

Altay Samsunspor maçının hakemi Cihan Aydin kimdir,nereli ve kaç yaşında? Cihan Aydın'ın hayatı ve biyografisi

Altay Samsunspor maçının hakemi Cihan Aydın merak konusu oldu. Spor Toto Süper Lig’den bir alt lige düşen Altay sahasında Samsunspor'u konuk edecek. Birçok vatandaş internette "Altay Samsunspor maçının hakemi Cihan Aydın kimdir?", "Cihan Aydın nereli ve kaç yaşında?" soru ve konu başlıklarını araştırmaya başladı. İşte merak edilenler...

ALTAY SAMSUNPOR MAÇININ HAKEMİ CİHAN AYDIN KİMDİR?


Cihan Aydın 30 Ağustos 1992 yılında Bursa'da dünyaya geldi.

Asıl mesleği turizimci olan Cihan Aydın 2019'dan beri dördüncü hakemlik yapmaktadır.

Cihan Aydın'ın hakemlik görevi:

2015-2019 3. Lig - Hakem

2017 - 2019 2. Lig - Hakem

2018 1. Lig - Hakem

2019 Süper Lig - Dördüncü Hakem

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Anahtar Kelimeler:
Altay Samsunspor
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