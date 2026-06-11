SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. İngiltere Premier Lig

Nottingham Forest, Elliot Anderson için Manchester City'nin tarihi teklifini reddetti

İngiltere Premier Lig'de transfer rekorlarını altüst edecek bir gelişme yaşandı. Nottingham Forest, Manchester City'nin Elliot Anderson için yaptığı 140 milyon Euro'luk dev teklifi elinin tersiyle itti.

Nottingham Forest, Elliot Anderson için Manchester City'nin tarihi teklifini reddetti
Emre Şen
Elliot Anderson

Elliot Anderson

İNG İngiltere
Yaş: 24 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Nottingham Forest
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

İngiltere Premier Lig'de yaz transfer dönemi, tarihi rakamların konuşulduğu devasa pazarlıklara sahne olmaya devam ediyor. Orta sahasını dünyaca ünlü bir yıldızla güçlendirmek isteyen Manchester City, rotasını Nottingham Forest'ın 23 yaşındaki parlayan yıldızı Elliot Anderson'a çevirdi ancak aldığı yanıtla büyük bir şok yaşadı.

MANCHESTER CITY'DEN SERVET DEĞERİNDE TEKLİF

Nottingham Forest, Elliot Anderson için Manchester City nin tarihi teklifini reddetti 1

İngiliz basınında büyük yankı uyandıran haberlere göre; Manchester City, genç İngiliz orta saha oyuncusunu kadrosuna katmak için kesenin ağzını ardına kadar açtı. Manchester ekibinin yetkilileri, Anderson için Nottingham Forest'ın kapısını 105 milyon Sterlin net bonservis ve 15 milyon Sterlin bonuslar içeren (Toplam yaklaşık 121 milyon Sterlin / 140 milyon Euro) devasa bir paketle çaldı.

FOREST'IN BEKLENTİSİ: 150 MİLYON EURO!

Nottingham Forest, Elliot Anderson için Manchester City nin tarihi teklifini reddetti 2

Futbol dünyasını sarsan bu astronomik teklife rağmen Nottingham Forest yönetimi geri adım atmadı. Takımın en kilit isimlerinden biri olan ve geleceğin en büyük yıldız adayları arasında gösterilen Anderson için bu rakamı yeterli bulmayan Nottingham Forest, Manchester City'nin teklifini reddetti.

Haberin detaylarında, Forest cephesinin 23 yaşındaki yıldız oyuncu için kapıyı 130 milyon Sterlin'den (yaklaşık 150 milyon Euro) açtığı ve bu rakamın altındaki hiçbir teklifi değerlendirmeye almayacağı vurgulandı. Manchester City'nin bu ret yanıtının ardından yeni ve daha yüksek bir teklifle masaya dönüp dönmeyeceği Ada basınında merak konusu oldu.

Yeni müşterilere özel avantajlı ihtiyaç kredisi!

Yeni müşterilere özel avantajlı ihtiyaç kredisi!

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Fenerbahçe'nin yeni yıldızı İstanbul'a geliyor! Anlaşma sağlandıFenerbahçe'nin yeni yıldızı İstanbul'a geliyor! Anlaşma sağlandı
Dünya Kupası geldi çattı! Açılış maçı bugün saat kaçta? İşte karşılaşma takvimiDünya Kupası geldi çattı! Açılış maçı bugün saat kaçta? İşte karşılaşma takvimi
Anahtar Kelimeler:
manchester city Nottingham Forest
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İran duyurdu: "ABD su depolarımızı imha etti"

İran duyurdu: "ABD su depolarımızı imha etti"

Türkiye-İsrail çatışması olur mu? Açık açık Trump'a soruldu

Türkiye-İsrail çatışması olur mu? Açık açık Trump'a soruldu

Galatasaray'da Osimhen'e dev teklif! 120 Milyon Euro önerdiler

Galatasaray'da Osimhen'e dev teklif! 120 Milyon Euro önerdiler

Arka Sokaklar'ın Rıza Baba'sı "Sünnet oldum" deyip ekledi

Arka Sokaklar'ın Rıza Baba'sı "Sünnet oldum" deyip ekledi

Evini satıp altın almıştı! Gündem olan vatandaş 1 milyon lira zarar etti

Evini satıp altın almıştı! Gündem olan vatandaş 1 milyon lira zarar etti

Daire parası teklif ettiler, satmadı: 10 milyon TL'ye vermedi

Daire parası teklif ettiler, satmadı: 10 milyon TL'ye vermedi

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.