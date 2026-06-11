Nottingham Forest, Elliot Anderson için Manchester City'nin tarihi teklifini reddetti

İngiltere Premier Lig'de yaz transfer dönemi, tarihi rakamların konuşulduğu devasa pazarlıklara sahne olmaya devam ediyor. Orta sahasını dünyaca ünlü bir yıldızla güçlendirmek isteyen Manchester City, rotasını Nottingham Forest'ın 23 yaşındaki parlayan yıldızı Elliot Anderson'a çevirdi ancak aldığı yanıtla büyük bir şok yaşadı.

MANCHESTER CITY'DEN SERVET DEĞERİNDE TEKLİF

İngiliz basınında büyük yankı uyandıran haberlere göre; Manchester City, genç İngiliz orta saha oyuncusunu kadrosuna katmak için kesenin ağzını ardına kadar açtı. Manchester ekibinin yetkilileri, Anderson için Nottingham Forest'ın kapısını 105 milyon Sterlin net bonservis ve 15 milyon Sterlin bonuslar içeren (Toplam yaklaşık 121 milyon Sterlin / 140 milyon Euro) devasa bir paketle çaldı.

FOREST'IN BEKLENTİSİ: 150 MİLYON EURO!

Futbol dünyasını sarsan bu astronomik teklife rağmen Nottingham Forest yönetimi geri adım atmadı. Takımın en kilit isimlerinden biri olan ve geleceğin en büyük yıldız adayları arasında gösterilen Anderson için bu rakamı yeterli bulmayan Nottingham Forest, Manchester City'nin teklifini reddetti.

Haberin detaylarında, Forest cephesinin 23 yaşındaki yıldız oyuncu için kapıyı 130 milyon Sterlin'den (yaklaşık 150 milyon Euro) açtığı ve bu rakamın altındaki hiçbir teklifi değerlendirmeye almayacağı vurgulandı. Manchester City'nin bu ret yanıtının ardından yeni ve daha yüksek bir teklifle masaya dönüp dönmeyeceği Ada basınında merak konusu oldu.