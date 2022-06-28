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Altay Teknik Direktörü Sinan Kaloğlu, gençlerin performansından memnun

28.06.2022 15:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altay Teknik Direktörü Sinan Kaloğlu, gençlerin performansından memnun

İZMİR (AA) - Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altay'ın teknik direktörü Sinan Kaloğlu, İzmir'deki çalışmalarda yer alan genç oyuncuların performanslarından memnun olduğunu belirterek, "Çalışmalarımız iyi gidiyor." dedi.

Kaloğlu, yaptığı açıklamada, İzmir'de genç ağırlıklı 32 kişilik kadroyla 24 Haziran'da başladıkları çalışmalarını bugün tamamladıklarını söyledi.

Yarından itibaren Afyonkarahisar'da kamp yapacaklarını bildiren Kaloğlu, şöyle konuştu:

"Afyonkarahisar kampımızda hem tempomuzu hem de çalışmalarımızı arttıracağız. Hazırlık maçlarımız olacak. Kadromuzda altyapıdan, kiralıktan dönen gençler var. Hepsinin hem tempolarını artırmak hem oyunsal olarak pozisyon bilgisini geliştirmek hem de maçlardaki durumlarına bakmak istiyoruz. Sonra bir ara verip ikinci etabımız olacak. Şu an çalışmalarımız gayet iyi gidiyor. Çocukların çalışmasından çok memnunum. Çok istekliler, birçoğu da zaten hazır gelmiş, bu da güzel bir şey. Yavaş yavaş hepsi birbirini de tanıyacak. Güzel bir kaynaşma ortamı var şu anda. Çalışmalarımız iyi gidiyor."

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Altay

İzmir Namaz Vakitleri 28 Haziran Salı

İmsak
03:53
Sabah
05:43
Öğle
13:20
İkindi
17:14
Akşam
20:46
Yatsı
22:28

İzmir Nöbetçi Eczaneler28 Haziran Salı

Yeni Şakran Eczanesi
Aliaga
Deva Eczanesi
Aliaga
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