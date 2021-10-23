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Altay, Türkiye Kupası'ndaki Belediye Derincespor maçının hazırlıklarına başladı

23.10.2021 18:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altay, Türkiye Kupası'ndaki Belediye Derincespor maçının hazırlıklarına başladı

İZMİR (AA) - Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda 26 Ekim Salı günü TFF 3. Lig ekibi Belediye Derincespor'u konuk edecek Altay, hazırlıklarına başladı.

Süper Lig'de dün konuk olduğu Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'a 2-1 yenilen Altay, Belediye Derincespor maçı için ilk çalışmasını teknik direktör Mustafa Denizli yönetiminde Gaziemir Vali Kutlu Aktaş Tesisleri'nde gerçekleştirdi.

Mustafa Denizli, antrenmanın başında saha içinde futbolcularıyla kısa bir toplantı yaptı. Dünkü müsabakada forma giyenlerin yenilenme yaptığı idmanda, diğer futbolcular ısınmanın ardından pas ve şut çalışmaları üzerinde durdu.

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