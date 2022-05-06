Spor Toto Süper Lig'de Altay ve Çaykur Rizespor küme düştü! İşte düşen 4 takım...

Süper Lig'de 2021/22 sezonunda şampiyonluk ipini Trabzonspor göğüslerken ateş hattının akıbeti de belli oldu. 36. hafta oynanan Gaziantep FK - Kayserispor maçının 1-1'lik eşitlikle sona ermesiyle Kırmızı Siyahlılar, 43 puana ulaştı ve ligde kalmayı garantiledi.

DÜŞEN TAKIMLAR BELLİ OLDU

Bu sonuçla birlikte Spor Toto 1. Lig'e düşen tüm takımlar belli oldu. 33'er puanda bulunan Altay ve Çaykur Rizespor, daha önce küme düşmesi kesinleşen Göztepe ve Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ile birlikte gelecek sezonda Spor Toto 1. Lig'de mücadele edecek.



