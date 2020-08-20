Altay, William de Amorim’i kadrosuna kattı

TFF 1. Lig ekiplerinden Altay, transferde hareketli günler geçiriyor. Siyah-beyazlılar, geçtiğimiz sezon Steaua Bükreş forması giyen sol kanat oyuncusu William de Amorim’i kadrosuna kattı.
İzmir ekibi, 28 yaşındaki oyuncuyla 2 yıllık sözleşme imzaladı. Transferi sosyal medya hesabından duyuran Altay, transferin camiaya hayırlı olmasını diledi.
William de Amorim geçtiğimiz sezon Steaua Bükreş formasıyla çıktığı 28 maçta 3 gol, 1 asistlik performans sergilemişti. Brezilyalı oyuncu ayrıca, 2017-2018 sezonunun ikinci yarısında Kayserispor’da kiralık olarak oynamıştı. Amorim, Türkiye kariyerinde 12 Süper Lig ve 3 Türkiye Kupası mücadelesinde sahaya çıkarken, 2 gol, 1 asistlik performans ortaya koymuştu.
(İHA)
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