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Altaylı Gencer Cansev’in 9 ayda 2. kez çapraz bağları koptu

TFF 1. LİG HABERLERİ  | 27.08.2020 23:10 | Son Güncelleme

Altay’ın başarılı stoperlerinden Gencer Cansev’in 9 ay arayla 2. kez çapraz bağları koptu. Deneyimli oyuncunun 5-6 ay sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.

Altaylı Gencer Cansev’in 9 ayda 2. kez çapraz bağları koptu

Altay’ın 2018-2019 sezonu öncesinde Ankaragücü’nden kadrosuna kattığı 31 yaşındaki Gencer Cansev, takımının yeni sezon öncesi Afyon’da yaptığı kampta talihsiz bir sakatlık geçirdi. Antrenman esnasında sağ diz çapraz bağları kopan Gencer Cansev, kamptan ayrılarak İzmir’e döndü. Deneyimli stoperin 5-6 ay sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.

9 AYDA 2. KEZ

Gencer Cansev’in geçtiğimiz sezon Altay’ın 4 Aralık 2019 tarihinde Trabzonspor’la oynadığı Ziraat Türkiye Kupası maçında ayağına aldığı darbe sonucu yine sağ diz çapraz bağları kopmuştu. Yaklaşık olarak 6 ay sahalardan uzak kalan Cansev, sezonu kapatmıştı. Bu sezona büyük umutlarla başlayan tecrübeli savunma oyuncusu, 9 ay aranın ardından döndüğü futbola yeniden ara vermek zorunda kaldı. Cansev, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Evet bir sezon daha benim için belkide yarım kalıyor. Sakatlığımı atlatmışken 2. etap kampında tekrar ve maalesef 2. kez aynı sakatlığı yaşadım. Ön çapraz bağlarımda kopma tespit edildi. Üzüntüm ve acım tarifsiz. Kelimelere sığamayacak kadar üzgünüm. Gecemi gündüzüme katıp çalıştım, 9 ay emek verdim, güçlü dönmek için var gücümle çalıştım ama talihsiz bir pozisyon icabı sakatlığım nüksetti. Allah’ın izniyle daha güçlü döneceğim" ifadelerini kullandı.

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