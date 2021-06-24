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Altaylı Kappel'e çifte kanca

24.06.2021 12:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'e yükselen Altay'ın başarısında pay sahibi olan önemli oyunculardan Leandro Kappel'e 1. Lig'den iki kulüp talip oldu.

Altaylı Kappel'e çifte kanca

Hollandalı futbolcuyu ligin yeni takımlarından Manisa Futbol Kulübü ile Eyüpspor'un kadrosuna katmak istediği belirtildi

Siyah-beyazlı kulüple 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Kappel konusunda son kararı teknik direktör Mustafa Denizli'nin vereceği ifade edildi. Son 3 sezonda Altay forması giyen 31 yaşındaki sağ kanat oyuncusu, geçen sezon ligde 32 maçta 7 gol atarken, 2 de asist yaptı.

Kariyerinde Portekiz'in ünlü kulübü Braga'da da top koşturan Kappel, Denizlispor'dan transfer olduğu İzmir temsilcisinde ilk yılında 9 gol, 3 asist; ikinci senesinde ise 4 gol, 6 asist kaydetmişti.

KAYNAK: DHA
FOTOĞRAF: DHA

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