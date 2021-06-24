Altaylı Kappel'e çifte kanca

Hollandalı futbolcuyu ligin yeni takımlarından Manisa Futbol Kulübü ile Eyüpspor'un kadrosuna katmak istediği belirtildi

Siyah-beyazlı kulüple 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Kappel konusunda son kararı teknik direktör Mustafa Denizli'nin vereceği ifade edildi. Son 3 sezonda Altay forması giyen 31 yaşındaki sağ kanat oyuncusu, geçen sezon ligde 32 maçta 7 gol atarken, 2 de asist yaptı.

Kariyerinde Portekiz'in ünlü kulübü Braga'da da top koşturan Kappel, Denizlispor'dan transfer olduğu İzmir temsilcisinde ilk yılında 9 gol, 3 asist; ikinci senesinde ise 4 gol, 6 asist kaydetmişti.

KAYNAK: DHA

FOTOĞRAF: DHA

