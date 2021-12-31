Altekma, pasör çaprazı Luan Weber'le yollarını ayırdı

İZMİR (AA) - AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden Altekma'da Brezilyalı pasör çaprazı Luan Weber takımdan ayrıldı.

Altekma'dan yapılan açıklamada, Weber'le karşılıklı anlaşma ile yolların ayrıldığı belirtildi. Weber’e takıma verdiği katkıdan dolayı teşekkür edildi.

Brezilyalı oyuncuya kulüp başkanı Melih Sebastien Durmuş'un teşekkür plaketi verdiği bildirildi.



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