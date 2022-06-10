Altekma'da Hugo Hamacher takımdan ayrıldı

İZMİR (AA) - AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden Altekma'da Brezilyalı smaçör Hugo Hamacher gelecek sezon takımda yer almayacak.

Altekma'dan yapılan açıklamada, takıma katkılarından dolayı teşekkür edilen Hugo'ya kariyerinde başarılar dilendi.

2020-2021 sezonunda Altekma'ya transfer olan 31 yaşındaki Hugo, geçen sezon ligde 26 maçta mücadele etti.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz