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Altekma'da Hugo Hamacher takımdan ayrıldı

10.06.2022 12:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altekma'da Hugo Hamacher takımdan ayrıldı

İZMİR (AA) - AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden Altekma'da Brezilyalı smaçör Hugo Hamacher gelecek sezon takımda yer almayacak.

Altekma'dan yapılan açıklamada, takıma katkılarından dolayı teşekkür edilen Hugo'ya kariyerinde başarılar dilendi.

2020-2021 sezonunda Altekma'ya transfer olan 31 yaşındaki Hugo, geçen sezon ligde 26 maçta mücadele etti.

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